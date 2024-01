SANATATE Duminică, 21 Ianuarie 2024, 16:16

2

Unul din 4 români suferă de o boală cardiovasculară, iar unul din doi români moare de o boală cardiovasculară. Bolile cardiovasculare se află pe primul loc la capitolul cauză de dizabilitate sau deces prematur în România. Care sunt însă cei mai importanți factori de risc și cum putem să evităm instalarea sau agravarea afecțiunilor cardiovasculare?

Inimă sănătoasă Foto: Everst | Dreamstime.com

Prevenția este regina medicinei

Ghidul „Călătorie pentru o inimă sănătoasă”, care le are ca autori pe dr. Ioana Cristina Daha, medic cardiolog, și pe dr. Mihaela Daniela Baltă, medic de familie, vine cu o serie de sfaturi și pași concreți spre o viață mai sănătoasă, demontarea unor mituri, lucruri simple și utile, toate într-un limbaj simplu de înțeles și de parcurs. Ghidul a fost lansat în cadrul programului de screening „Totul pentru inima ta”, derulat de Institutul Național de Sănătate Publică și Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice. Ghidul „Călătorie pentru o inimă sănătoasă” are 8 pagini și a fost publicat în 10.000 de exemplare, care vor fi difuzate în cabinetele medicilor de familie, ambulatorii de cardiologie și prin intermediul asociațiilor de pacienți.

Constatăm de multe ori că persoanele cu boli cardiovasculare ajung la medic când este târziu și boala este avansată sau chiar când apare infarctul sau AVC-ul. Iar vârsta pacienților cu afecțiuni cardiovasculare este în scădere pe fondul stresului și al stilului de viață nesănătos. De aceea, fiecare dintre noi are nevoie de informație utilă, realizată de specialiști și sintetizată.

La medic / Foto: Alexander Raths | Dreamstime.com

„Pentru mine, ca medic cardiolog, este important să aduc în atenția populației ce înseamnă prevenția cardiovasculară. Îmi doresc să contribui alături de asociațiile de pacienți cu informații care să determine oamenii să aibă o viață sănătoasă și să înțeleagă de ce este important acest lucru. Cred cu tărie în prevenția cardiovasculară și în posibilitatea pe care o avem noi medicii, dar și fiecare om în parte, ca prin mici schimbări să prevenim probleme majore. Un om informat va alege întodeauna să vina mai devreme la medic și să prevină înainte chiar ca problemele majore să apară. Prevenția este regina medicinei. De aceea, lansăm astăzi acest ghid și sperăm să fie un instrument folosit de cât mai multe persoane”, a precizat șef lucr. dr. Ioana Cristina Daha, medic cardiolog.

„Sunt un medic de familie care a participat în acest an la două proiecte de screening, pe boli cardiovasculare și cancer colorectal. Am vorbit cu mii de oameni și am constatat cât de mare este nevoia de informații despre prevenție și stil de viață sănătos. De aceea, venim către populație cu instrumente utile și informație simplă și concentrată”, a precizat șef lucr. dr. Mihaela Daniela Baltă.

Călătorie către o inimă sănătoasă: care sunt schimbările mici care pot preveni probleme majore de sănătate

1. Evită fumatul - principalul factor de risc autoimpus pentru sănătate

Fumatul crește riscul de accident vascular cerebral și pe cel de boală cardiovasculară coronariană de 4 ori, riscul de cancer pulmonar de 27 de ori și este responsabil de disfuncție erectilă sau scăderea fertilității.

Mituri:

„Nu sunt un fumător înrăit. Fumez doar 5 țigări pe zi. Nu are ce să îmi facă rău.”

Fals. Nu există un nivel „sigur” de expunere la fumat. 1-5 țigări fumate pe zi cresc riscul de cancer pulmonar de 7 ori. 1-4 țigări fumate pe zi dublează riscul de a muri de bpli cardiovasculare.

„Folosesc țigări ușoare. Sunt o alternativă mai sigură.”

Fals. Nu există alternativă sigură la fumat. Diferă ambalajul, aroma și modul de eliberare a nicotinei.

„Folosesc țigara electronică, o alternativă sănătoasă.”

Fals. Țigara electronică nu e o alternativă sigură la fumatul clasic. Aceasta conține nicotină, pe lângă alte substanțe potențial nocive organismului.

Fumat / Foto: Photowitch | Dreamstime.com

2. Fă mișcare!

Vrei să te simți mai bine, să ai energie și să trăiești mai mult? Mișcă-te!

Inactivitatea fizică reprezintă un factor de risc pentru bolile cardiovasculare, dar și pentru diabet zaharat, obezitate și unele tipuri de cancer (de sân, de colon etc.).

Mișcarea scade riscul de hipertensiune arterială, sindrom metabolic, boli de inimă, accident vascular cerebral, diabet zaharat de tip 2, depresie, anxietate, artrită, căderi, anumite forme de cancer.

În plus, te ajută să fii mai tonic, să ai mai multă energie, să dormi mai bine, să îți îmbunătățești viața sexuală și să socializezi mai mult.

3. Evită consumul de alcool în exces

Cantitatea de alcool care nu este nocivă pentru sănătate este între una și două unități pe zi.

O unitate înseamnă 10 g alcool:

aproximativ 250 ml bere cu alcool 4-5%

un pahar (100 ml) de vin

sau un pahar mic (25 ml) de tărie.

Majoritatea porțiilor obișnuite conțin mai mult de una sau două unități de alcool!

Vin / Foto: K G | Dreamstime.com

De ce să nu consumăm alcool în exces?

Hipertensiunea arterială, bolile de stomac și de ficat, unele forme de cancer, malnutriția, depresia și anxietatea sunt doar câteva din riscurile asociate unui consum excesiv de alcool.

Favorizează dezvoltarea neoplasmelor (în cavitatea bucală, pancreas, esofag, ficat, colon, sânn), a cirozei și altor boli hepatice, pancreatice, gastrită.

Determină o îmbătrânire precoce și afectează sănătatea mintală, determinând atrofia creierului, tulburări de memorie și atenție, stări depresiv-anxioase și apariția demenței.

4. Menține o greutate sănătoasă!

Obezitatea predispune la diabet, hipertensiune arterială, boli de inimă, accident vascular cerebral, colesterol crescut, tulburări ale somnului cauzate de apneea în somn, aritmii cum ar fi fibrilația atrială, anumite forme de cancer.

De ce este important să mențin o greutate cât mai apropiată de normal?

Să țin sub control diabetul zaharat

Să am o inima sănătoasă

Să pot avea o viață lungă și de calitate

Somn / Foto: Rawpixelimages | Dreamstime.com

5. Dormi suficient de mult timp un somn de calitate

La adulți se recomandă ca durata somnului să fie de 7 ore.

Lipsa de somn predispune la obezitate, diabet zaharat de tip 2, hipertensiune arterială, accident vascular cerebral, boli coronariene cum ar fi infarctul de miocard, apnee în somn, tulburări ale ritmului cardiac. În plus, probleme mintale, lipsă de concentrare, risc de accidentări.

Când știu că nu mă odihnesc bine? Când mă trezesc și nu mă simt odihnit după ce am dormit o perioadă suficient de lungă. Când mă trezesc repetat sau am probleme cu respirația în cursul somnului.

De ce este bine să am un somn de calitate?

Pentru sănătatea inimii - Somnul insuficient sau de proastă calitate poate crește riscul de boli de inimă, tensiune arterială crescută și probleme cu nivelurile de colesterol.

Pentru repararea pielii si întinerirea corpului - Lipsa de somn poate contribui la apariția ridurilor.

Pentru sprijinirea sănătății mintale - Somnul adecvat ajută la echilibrarea stării de spirit și la menținerea sănătății mintale.

6. Învață să controlezi stresul

În cantități mici, stresul poate fi benefic, deoarece poate contribui la creșterea performanței și la mobilizarea energiei.

Există numeroase tehnici și strategii pentru gestionarea stresului, cum ar fi: exercițiile fizice regulate, meditația, respirația profundă, yoga, terapia cognitiv-comportamentală și consilierea psihologică.

Activitățile statice cum ar fi privitul la televizor, navigarea pe internet sau jocurile video PAR relaxante, dar cu timpul induc creșterea gradului de stres.

De ce trebuie să învăț să îmi controlez stresul?

Stresul cronic poate duce la hipertensiune, obezitate, boală coronariană, accident vascular cerebral, diabet.

Stresul cronic poate afecta sănătatea mintală și poate contribui la apariția sau exacerbarea tulburărilor de anxietate și depresie.

Stres / Foto: Anyaberkut | Dreamstime.com

7. Stabilește și cultivă relații de calitate cu familia, prietenii, colegii de serviciu!

Studiile arată că persoanele care au relații de calitate trăiesc mai mult și sunt mai fericite.

Relațiile nesănătoase cresc excesiv cantitatea de cortizol în sânge și prin aceasta generează sau amplifică stresul și au un efect negativ asupra sănătății.

De ce este benefic să ai relații de calitate cu familia, prietenii și colegii de serviciu:

Aceste relații contribuie la starea de bine emoțională, socială și chiar fizică.

Toate ne ajută la creșterea rezilienței noastre emoționale. Atunci când trecem prin momente dificile, sprijinul din partea celor dragi și a colegilor poate face diferența în a depăși obstacolele.

Relațiile sociale ne pot aduce bucurie și satisfacție.

Familie / Foto: Monkey Business Images | Dreamstime.com

8. Fă controale periodice și verifică tensiunea arterială, nivelul de colesterol din sânge și glicemia

Cel mai bun tratament rămâne prevenția.

Căutarea activă, identificarea și tratarea factorilor de risc modificabili pentru ateroscleroză, vor scădea șansele de boală cardiovasculară și moarte prematură de cauză cardiovasculară.

Este important să discuți cu medicul tău pentru a stabili un program de controale medicale regulate, adaptat nevoilor tale specifice și factorilor de risc.

De ce este important să fac controale periodice?

Evitarea unei boli sau tratarea precoce poate reduce costurile medicale pe termen lung.

Dacă suferi de o afecțiune cronică, cum ar fi diabetul sau hipertensiunea arterială, controalele regulate permit medicului să monitorizeze evoluția bolii și să ajusteze tratamentul în consecință.

În timpul controalelor medicale, medicul poate oferi consiliere și educație privind stilul de viață sănătos.

Hrană sănătoasă / Foto: Kaspars Grinvalds | Dreamstime.com

Plan de acțiune pentru o inimă sănătoasă:

1.Identifică DE CE ai anumite obiceiuri nesănătoase: fumatul, consumul excesiv de alcool sau de alimente nesănătoase.

2.Cere sprijin și spune STOP fumatului.

3. Fă mișcare, acasă sau în aer liber. Ideal: minimum 30 minute pe zi, 5 zile pe săptămână, de efort moderat.

4.Practică tehnici de relaxare: plimbări plăcute, masaj, tehnici de respirație, meditație, yoga.

5. Alege porții mici și planifică mesele, pentru a evita gustări nesănătoase.

6. Mănâncă în concordanță cu activitatea depusă. O persoană sedentară necesită sub 2000 de calorii pe zi.

7. Citește etichetele produselor și evită-le pe cele cu multe calorii, zahăr sau grăsimi.

8.Fă mici excepții din când în când și răsfață-te cu ceva ce îți place.

9.Informează-te despre consecințele consumului excesiv de alcool.

10. Limitează cantitatea de alcool consumată și caută sprijinul persoanelor apropiate.

11. Petrece cât mai mult timp cu familia și prietenii. Planifică timp pentru pasiunile tale.

12. Cere ajutor specializat dacă simți că nu este suficient ce faci tu.

13. Comunică deschis, rezolvă matur și eficient conflictele.

14. Păstrează o relație apropiată cu medicul de familie și mergi la controale periodic.

15. Fă din stilul de viață sănătos un mod de viață.

Foto: Dreamstime.com.