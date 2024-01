SANATATE Joi, 11 Ianuarie 2024, 12:26

​Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, deblocarea angajărilor pentru 7.603 posturi în domeniul sănătății și al asistenței sociale, în contextul în care angajările erau blocate de Executiv din vara anului trecut. Sindicatele spun însă că deblocarea celor 7.600 de posturi reprezintă doar un prim pas și rezolvă problema doar pe jumătate, în contextul în care deficitul de personal este încă o dată pe atât.

Spital Foto: Steven Frame | Dreamstime.com

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, le-a cerut managerilor de spitale ca aceste posturi să fie scoase la concurs cât mai rapid. Rafila mai spune că Executivul urmează să mai ia în discuție, pe parcursul acestui an, deblocarea de posturi în sănătate, în funcție de necesar. De asemenea, în spitalele unde personal medical se pensionează, posturile vor putea fi scoase direct la concurs, fără aprobarea unui memorandum: „Vom rămâne în contact și pe măsură ce vor exista cereri, putem solicita prin memorandum deblocarea altor posturi. Important este ca aceste concursuri sa fie demarate cât mai repede.”

„Așa cum am promis, deblocăm astăzi angajările pentru aproape 8.000 de posturi în Sănătate și Asistență Socială! Astfel, toate spitalele importante care au deficit de medici, asistente și infirmieri vor putea face rapid angajări. Ministerul Sănătății are, în acest an, un buget cu peste 40% mai mare decât în 2023, deci nu este vorba de vreo problemă financiară. De altfel, am alocat circa 6,6 miliarde lei cu care am închis datoriile pe anul trecut din sistemul sanitar, asigurând și cheltuielile curente, pe luna ianuarie, pentru medicamente și servicii medicale. Însă, fiecare angajare trebuie să se reflecte, în mod concret, în servicii mai bune pentru pacienți, un plus de empatie și de responsabilitate. Asta este valabil și pentru medicii de familie. Bani avem, dar corect este să-i plătim mai bine pe medicii care muncesc serios! În așa fel încât serviciile prestate efectiv să primeze în fața plății pe liste de pacienți, adică pentru niște nume puse pe o hârtie!”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, la începutul ședinței de Guvern de joi.

De cealaltă parte, sindicatele spun că numărul de posturi deblocate reprezintă doar jumătate din necesar: „Este doar un prim pas, spitalele vor funcționa la nivel de avarie. Noi mergem mai departe cu calendarul de proteste, deoarece am cerut și creșterea veniturilor și pentru plata gărzilor. În februarie este posibilă o grevă generală”, a declarat Iulian Pope, prim-vicepreședinte Sanitas, pentru HotNews.ro.

Ministrul Alexandru Rafila susține însă că au fost deblocate toate posturile de medici solicitate de spitale, 50% din cele de asistenți și 30% din cele pentru personal auxiliar, iar în funcție de necesități, ar urma să mai fie deblocate posturi, pe parcursul acestui an.

„Aș vrea să încercăm să ocupăm aceste posturi, nu să ne gândim de ce nu sunt mai multe. Nu sunt posturi care se ocupă de la sine, sunt posturi care se ocupă prin concurs”, a adăugat Alexandru Rafila.

Foto: Dreamstime.com.