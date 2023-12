SANATATE Joi, 28 Decembrie 2023, 15:03

​Un nou sediu pentru Spitalul de Urgenţă al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” urmează să fie construit în zona de nord a Capitalei, în apropierea celor două aeroporturi internaţionale, Henry Coandă Otopeni şi Aurel Vlaicu Băneasa. Joi, la Palatul Victoria, a avut loc ceremonia de semnare a contractului de finanţare prin PNRR a noului spital.

Spitalul Dimitrie Gerota Foto: MAI

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că este vorba despre o investiţie de peste 1,4 miliarde de lei, mare parte din bani fiind asiguraţi prin PNRR, dar şi de către Banca Europeană de Investiţii. Potrivit premierului, spitalul va fi „unul dintre cele mai moderne” din România: „Sunt 400 de paturi, toate digitalizate, vreo 50 de paturi pentru ATI, 10 săli de operaţie, 40 de paturi pentru internări de zi. Cu adevărat, unul dintre cele mai ambiţioase proiecte şi mă bucur mult că acest lucru va porni din februarie. Termenul în PNRR este unul scurt. Sperăm că şi constructorii să facă faţă acestei provocări”, a declarat Ciolacu, citat de Agerpres.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a precizat că proiectul este cel mai mare din PNRR în ceea ce priveşte finanţarea destinată unor spitale. El a oferit asigurări că proiectul va fi realizat la timp şi a reamintit că termenul este de trei ani.

Conform ministrului, o serie de investiţii finanţate prin fonduri PNRR „se află în stadii avansate de execuţie”, iar aceste proiecte vor schimba în următorii trei-patru ani faţa sistemului de sănătate din România.

„Spitalul aparţine Ministerului Afacerilor Interne, dar să nu uităm că toate aceste spitale vor funcţiona în regim de spitale de urgenţă şi lucrul acesta este foarte important. Accesul publicului este posibil fără niciun fel de discriminare la serviciile medicale oferite de aceste spitale. Cred că era un lucru necesar. MAI are foarte mult personal şi era nevoie ca actualul Spital Gerota să fie în casă nouă, adaptată timpurilor, iar politica de resurse umane care să ducă la oferirea unor servicii de înaltă calitate va fi, de asemenea, susţinută de noi împreună cu colegii de la MAI”, a afirmat Rafila.

Noul sediul al spitalului se va încadra în performanţele energetice menţionate pentru clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero, informează Ministerul Afacerilor Interne.

Sediul va fi dotat cu 400 de paturi în secţiile medicale pentru spitalizare continuă, 40 de paturi pentru spitalizare de zi, 50 de paturi pentru anestezie şi terapie intensivă. Totodată, spitalul va fi prevăzut cu 15 cabinete şi cinci săli de tratament. Va fi dotat, de asemenea, cu un sistem integrat de management al clădirii, care va permite controlul şi monitorizarea tuturor subsistemelor din componenţa clădirii, inclusiv subsistemul electric, subsistemul de gaze medicale, subsistemul voce-date, subsistemul de securitate şi control acces, subsistemul de detecţie, alarmare şi stingere incendii, etc.

De asemenea, sistemul informatic medical din noul spital asigură trasabilitatea actului medical, a resurselor spitalului şi a pacientului. Informaţiile sunt actualizate continuu şi devin disponibile la toate nivelurile imediat ce sunt introduse în sistem, transmite sursa citată.

În vederea respectării NZEB (nearly Zero-Energy Building - Clădire cu consum de Energie aproape Zero) pentru clădiri cu consum de energie aproape de zero, pentru încălzire, clădirea va utiliza apa termală ce va fi extrasă din două puţuri executate la aproximativ 3.000 m, construcţia fiind amplasată pe unul dintre cele mai mari bazine de apă termală din România.