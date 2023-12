SANATATE Miercuri, 20 Decembrie 2023, 16:43

​Excesele alimentare, abuzul de alcool sau accidentele rutiere reprezintă cealaltă față a perioadei de sărbători. Dr. Bogdan Oprița, coordonatorul SMURD București și șeful Unității de Primiri Urgențe a Spitalului de Urgență Floreasca din București, atrage atenția că, în fiecare an, în această perioadă, în secțiile de urgență ale spitalelor ajung pacienți cu o patologie bogată. Medicul vine cu o serie de sfaturi pentru a evita problemele de sănătate de sărbători.

Bogdan Oprița Foto: Captura video

Sfaturi ca să nu ajungi la urgență de sărbători de la medicul Bogdan Oprița:

„În toți anii am avut o patologie bogată, dar care se schimbă invariabil de la an la an: ne așteptăm să fie persoane care fac abuzuri alimentare, persoane care fac abuzuri de alcool sau substanțe interzise, ne așteptăm la accidente rutiere. Iar peste toate acestea, vom avea, bineînțeles, și patologia medicală obișnuită”, arată dr. Bogdan Oprița, coordonatorul SMURD București și șeful Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Floreacsa.

Ce sfaturi le dă medicul Bogdan Oprița românilor de sărbători

În primul rând, evitarea exceselor: „Sfatul este acela pe care îl dăm în fiecare an: ca oamenii să fie cumpătați. Cumpătați în ceea ce mănâncă, cumpătați în ceea ce fac: să evite deplasările pe distanțe lungi, dacă acest lucru este posibil, să se informeze din timp despre starea drumurilor, să nu conducă obosiți sau sub influența băuturilor alcoolice.”

Nu în ultimul rând, „în ultima vreme, am avut aproape în fiecare săptămână un pacient ars, le recomandăm oamenilor să își verifice instalațiile de gaze, buteliile, pentru a evita astfel de evenimente”, mai spune medicul.