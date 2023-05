SANATATE Joi, 18 Mai 2023, 07:58

Alina Neagu • HotNews.ro

​O femeie de 42 de ani din judeţul Neamţ a murit săptămâna aceasta după ce a decis să nască acasă, cu ajutorul unei „moașe” găsite pe Facebook, cu toate că medicii o avertizaseră că este o sarcină cu risc și îi recomandaseră nașterea prin cezariană. Putem vorbi despre un trend al nașterilor acasă în România sau doar despre cazuri izolate? Este sau nu legală această practică? Ce riscuri presupune? Și de ce în alte țări se poate naște, totuși, acasă cu moașa?

Bebeluș Foto: Irina Zharkova | Dreamstime.com

Căutăm răspunsurile la aceste întrebări împreună cu Daniela Stan, moașă care a asistat la sute de nașteri la maternitatea Giulești din Capitală, dr. Nicolae Gică, medic obstetrician și managerul maternității Filantropia, cea mai mare din București, și Carmen Mazilu, președintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - echivalentul Colegiului Medicilor pentru profesiile de asistent medical și cea de moașă.

Președintele Ordinului Asistenților și Moașelor, echivalentul Colegiului Medicilor, despre moașele care oferă servicii la domiciliu: „Pacientele își joacă viața, iar practica este ilegală”

Nașterea la domiciliu, ajutată de o moașă, reprezintă o practică ilegală în România, avertizează Carmen Mazilu, asistentă medicală și președintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - filiala București.

Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor este, practic, echivalentul Colegiului Medicilor pentru profesiile de asistent medical și cea de moașă.

Carmen Mazilu, asistentă medicală și președintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - filiala București

Carmen Mazilu admite că există moașe care și-au dorit ca această practică - nașterea la domiciliul pacientei - să fie reglementată în România, dar subliniază că în acest moment nașterea acasă este ilegală în țara noastră, iar persoanele care apelează la această variantă își riscă viața: „Nu știu cine pune asemenea anunțuri pe internet, dar moașele nu pot practica decât în condiții de spital, adică în instituții medicale sau în cabinete private, dacă au fost autorizate în acest sens. La domiciliu ele nu pot practica în niciun caz. Este într-adevăr o practică pe care unele moașe și-au dorit-o, dar pe care noi am infirmat-o și am speranța că le-am convins să nu facă așa ceva, fiind o practică ilegală.”

Președintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali mai spune că gravidele sunt urmărite de echipa medicală din spital pe durata sarcinii și li se recomandă clar să vină să nască la spital: „Există legislație, iar în timpul sarcinii femeia este urmărită la spital. Dacă cei de la spital, echipa medicală, îți spun că trebuie să vii la spital și tu alegi să naști acasă... Nu este o practică care trebuie luată în seamă. Îți joci viața pe cuvintele cuiva care oferă niște servicii ilegale.”

Ce riscuri presupune nașterea acasă: „Hemoragiile pe cale vaginală sunt masive. Poți pierde pacienta într-o fracțiune de secundă”

În România, nașterea acasă, cu ajutorul moașei, este ilegală și presupune riscuri medicale greu de anticipat, care pot apărea într-o fracțiune de secundă, chiar și atunci când pare că lucrurile decurg normal și fără riscuri, explică pentru HotNews.ro Daniela Stan, moașă cu o experiență de zeci de ani la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Panait Sârbu (Maternitatea Giulești) din Capitală și vicepreședintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - filiala București.

„Nu avem o legislație care să reglementeze nașterea acasă și nu încurajăm absolut deloc astfel de practici. Motivul este simplu: nu avem suficient de multe spitale încât o femeie care naște acasă și ajunge să aibă complicații să poată fi transportată în timp util la o unitate medicală de specialitate”, declară Daniela Stan.

Naștere / Foto: Motortion | Dreamstime.com

Moașă care a asistat la sute sau chiar mii de nașteri la Maternitatea Giulești, Daniela Stan spune să obstetrica este o specialitate frumoasă, dar, din păcate, „de la fiziologic la patologic este doar un pas foarte mic, se poate transforma într-o fracțiune de secundă și atunci trebuie să ai o unitate medicală cât mai aproape, astfel încât să ajungi acolo cu pacienta, dacă pot să spun așa, cu viteza luminii, pentru a-i salva viața, fie mamei, fie nou-născutului. Ar fi bine dacă am avea, în spitalele de stat, în afară de maternități, să avem acolo o sală de nașteri, astfel încât pacienta gravidă să poată să își aleagă cu cine dorește să nască - cu moașa sau cu medicul.”

Gravidele nu ar trebui însă să aleagă să nască acasă sub nicio formă, subliniază moașa Daniela Stan: „Nu, pentru că ne punem viața în pericol. De fapt asta se întâmplă. Nașterea este de regulă fiziologică, dar într-un timp extraordinar de scurt se poate întâmpla inevitabilul. Și este vorba despre două vieți: a mamei și a copilului. Se pot întâmpla hemoragii când nici nu te gândești, iar hemoragiile pe cale vaginală sunt masive și poți să pierzi femeia într-o fracțiune de secundă.”

De ce în alte țări femeile pot naște acasă, iar în România nu

Daniela Stan spune că există într-adevăr țări - precum Olanda sau Belgia - unde femeile nasc acasă, la domiciliu, ajutate de moașă, însă „în momentul în care moașa merge acasă la femeie, ea anunță deja o ambulanță. Iar acea ambulanță este pregătită să ajungă și ea imediat la pacientă, în caz de nevoie. La ei spitalele sunt foarte apropiate, sunt multe, la noi nu este așa, din păcate.”

Moașele din România fac facultate și obțin dreptul de a asista femeile la naștere, însă pot asista doar nașteri biologice, explică Daniela Stan. În momentul în care nașterea devine patologică și apar complicații, moașele văd imediat semnele și cer ajutorul medicului.

În România, în unele spitale din provincie, nașterile sunt într-adevăr asistate de moașe, fără a fi necesară și prezența medicului acolo unde nu apar complicații, însă în clinicile universitare mari, la naștere este prezent de cele mai multe ori și medicul.

Mamă și copil / Foto: Ondras | Dreamstime.com

Putem vorbi despre o modă de a naște cu moașa în România?

Am întrebat-o pe Daniela Stan dacă se poate vorbi despre un trend în creștere de a naște cu moașa, la domiciliu, în România. Moașa Daniela Stan spune că vorbim mai degrabă despre cazuri izolate.

În România, majoritatea gravidelor sunt compliante, se prezintă periodic la spital pentru monitorizarea sarcinii și aleargă, încă din primul trimestru, după un medic cât mai bun, care să le urmărească pe toată durata sarcinii și să le asiste și la naștere.

În plus, nașterile în România sunt cât se poate de „medicalizate”, procentul cezarienelor fiind unul foarte mare, mai spune moașa Daniela Stan.

De ce multe viitoare mame din România preferă cezariana? „Cred că acest lucru vine de undeva din spatele generații actuale care face copii. Pentru că mamele acestor femei, bunicile lor, le-au vorbit și despre naștere ca despre un bau-bau. Nașterea, automat, înseamnă dureri. Iar femeile nu se gândesc că acum trăim alte timpuri, că avem posibilitatea să facem anestezii epidurale, gratuite, avem un gaz pe care putem să-l dăm și reducem semnificativ durerea din timpul tramvaiului. Dar din momentul în care ea este îndoctrinată cu astfel de informații, este destul de greu să produci declicul. Și atunci, marea majoritate aleg să nască prin cezariană. Într-adevăr, mi se pare corect ca femeia să fie informată și ea să își aleagă modul în care naște, așa cum simte ea”

Daniela Stan lucrează de mulți ani într-una dintre cele mai mari maternități din București, așa că am întrebat-o dacă în ultima vreme a avut la spital cazuri de paciente care și-au dorit să nască acasă, cu moașa: „Nu. În București nu am auzit de astfel de cazuri. Știu că a fost un trend la un moment dat și că erau anumite organizații care încurajau asta. Dar noi, ca organizație profesională, niciodată nu am încurajat astfel de practici.”

Managerul maternității Filantropia, cea mai mare din București: „Nici eu, ca medic obstetrician, nu pot să ajut o femeie să nască acasă”

Nu doar moașele, ci nici medicii obstetricieni nu pot ajuta o femeie să nască acasă în România, dintr-un motiv simplu - nu există infrastructură de spital, care este obligatorie pentru ca nașterea să se desfășoare în condiții legale și de siguranță, explică pentru HotNews.ro dr. Nicolae Gică, medic primar obstetrică-ginecologie și managerul Spitalului Clinic Filantropia, cea mai mare maternitate din București.

„Nici eu, ca medic obstetrician, nu pot să mă duc acasă să ajut o femeie să nască, din cauză că nu există infrastructură de spital. Dar dacă pacienta alege să nască chiar și singură acasă, noi nu avem ce face”, spune Nicolae Gică.

Maternitatea Filantropia, cea mai mare din București

Potrivit medicului, pacienții sunt liberi să aleagă și nu pot fi obligați să se trateze în spital: „Pacienții sunt liberi să aleagă. La noi la spital, pacientelor li se recomandă să rămână la spital, dar nu putem lega pe nimeni, nu putem obliga. Cine vrea să plece din spital, poate pleca pe propria răspundere.”

„Exceptând situația pacienților psihiatrici și a celor care vin inconștienți, care nu pot să aleagă, în rest, pacienții își dau consimțământul pentru actul medical. Așadar, noi nu putem constrânge pe nimeni. Dacă vrea să fie operat sau tratat, pacientul trebuie să își dea consimțământul”, explică medicul.

L-am întrebat pe managerul Nicolae Gică și dacă în maternitatea unde este medic și pe care o și conduce au existat cazuri de paciente care și-au dorit să nască la domiciliu și dacă putem într-adevăr să vorbim despre o modă: „Nu știu să vă spun, nu știu să fi avut cazuri.”

Foto: Dreamstime.com, Agerpres.

