Tulpina Omicron în 10 întrebări și răspunsuri: Când vom ști dacă vaccinurile sunt sau nu eficiente, de ce a apărut în Africa, cât de contagioasă este și ce simptome provoacă

​Nici nu am scăpat cu bine de tulpina Delta a coronavirusului, dominantă în acest moment în lume și aflată la originea declanțării valului 5 al pandemiei în multe țări din Europa occidentală în urmă cu doar câteva zile, și deja suntem pândiți de un nou pericol: o nouă tulpină a coronavirusului - Omicron - despre care se știu în acest moment puține lucruri. Este sau nu acoperită de vaccinuri? Provoacă sau nu simptome și forme severe? Cât de ușor se transmite? În cât timp va ajunge în România? Încercăm să găsim răspunsuri la cele mai importante întrebări împreună cu Răzvan Cherecheș, profesor de Sănătate publică și unul dintre cei mai vizibil specialiști în pandemie, cunoscut ca Profu' de Sănătate publică, și cu ajutorul datelor științifice deocamdată limitate pe care le avem la dispoziție.



1. Cum se transmite noua tulpină B.1.1.159 Omicron?

În acest moment, temerile specialiștilor sunt că noua tulpină Omicron este mai contagioasă chiar și decât tulpina indiană Delta, cea mai transmisibilă de până acum, considerată de aproximativ două ori mai contagioasă decât tulpina britanică Alpha, precedenta tulpină dominantă.



Varianta Omicron a fost clasificată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii drept o "variantă îngrijorătoare", care are un potenţial sporit de infectare, comparativ cu celelalte variante. de asemenea, persoanele care au fost deja infectate cu o tulpină de coronavirus în trecut au un risc de reinfectare mai mare, comparativ cu alte variante ale virusului.



De câte ori mai contagioasă este Omicron decât Delta (dacă este), cât de contagioasă este pentru vaccinați și cât pentru nevaccinați, vom afla în perioada următoare, pe măsură ce vom avea la dispoziție studii în acest sens.



3. Omicron provoacă simptome mai severe decât precedentele tulpini ale coronavirusului?



Infectarea cu tulpina Omicron provoacă simptome neobişnuite față de alte variante ale coronavirusului, una dintre ele fiind oboseala severă.



Întrebarea aflată pe buzele tuturor este însă dacă această nouă tulpină provoacă sau nu forme de boală mai gravă decât precedentele. Până în acest moment, pacienții care s-au infectat cu noua tulpină sud-africană Omicron nu au dezvoltat forme severe ale bolii COVID-19, a declarat pentru BBC medicul Angelique Coetzee, care conduce Asociaţia Medicală din Africa de Sud. Niciunul dintre cazurile diagnosticate până acum în Africa de Sud nu este grav.



4. Câte mutații are tulpina Omicron?





Tulpina Omicron are un număr fără precedent de mutații, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Datele pe care le avem la dispoziție în acest moment arată că noua tulpină a coronavirusului are în total 50 de mutații, mai mult de 30 dintre acestea fiind în structura proteinei Spike și 10 in RBD (receptor binding domain), structura care se leagă la receptori și față de care sunt dirijați anticorpii neutralizanți, inclusiv cei din vaccin.