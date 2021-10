Veste proastă de la epidemiologi: valul 4 va dura până la finalul anului sau începutul lui 2022. Riscăm să vedem o variantă românească a SARS-CoV2, precum cea britanică și indiană?

Cât va mai dura în România valul 4 al pandemiei de COVID-19, care a pus cele mai mari probleme țării noastre? Când este așteptat vârful valului 4, la care nu am ajuns încă, și când am putea începe să vedem o scădere a numărului de cazuri? După varianta britanică, braziliană sau indiană, varianta Delta ar putea suferi mutații și riscăm să apară și o variantă românească a SARS-CoV2, având în vedere transmiterea accelerată și faptul că suntem în topul țărilor cele mai afectate de valul 4? Încercăm să răspundem la aceste întrebări împreună cu Emilian Popovici, medic epidemiolog și vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie.



Valul 4 pe scurt:

Valul 4 va dura aproximativ 4 luni și ar urma să se stingă, cel mai probabil, abia la finalul acestui an - începutul anului viitor, declară Emilian Popovici, medic epidemiolog și vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, într-un interviu acordat HotNews.ro. Problema cea mai mare este cum va fi gestionată situația până în acel moment, având în vedere faptul că avem deja foarte multe cazuri de infectări și spitale care nu mai fac față. Vârful valului 4 nu a fost încă atins, în ciuda faptului că am ajuns la un record zilnic de aproape 17.000 de noi îmbolnăviri. Ar putea fi atins abia în a doua jumătate a lunii octombrie sau la finalul ei, iar până atunci creșterea va continua.

Sunt șanse ca o nouă variantă a virusului, după modelul celei britanice, indiene sau braziliene, să apară chiar în țara noastră, în urma unei mutații, având în vedere transmiterea accelerată? Emilian Popovici spune că, în orice lor unde evoluția infecției este cu număr mare de îmbolnăviri, cu cât sunt mai multe îmbolnăviri, cu atât riscul de a se genera mutații și noi variante este mai mare.

Creșterea numărului de cazuri va mai continua o perioadă. Finalul valului 4, încă departe





Epidemiologul Emilian Popovici estimează că valul 4, care a pus cele mai mari probleme țării noastre, va dura aproximativ 4 luni, ceea ce înseamnă că acest val ar urma să se stingă la finalul acestui an - începutul anului viitor: "4 luni de zile estimez durata valului care se va autolimita prin numărul mare de infecții pe care îl va genera. Problema este cum se gestionează situația până la acel moment. După cum se poate vedea, numărul de persoane infectate este foarte mare. Numărul acesta foarte mare - și pe fondul măsurilor mai relaxate care au fost și care au dat avânt variantei Delta - va duce la un moment dat, dacă va continua, la epuizarea receptivilor, adică a persoanelor care pot fi infectate de această variantă a virusului. Și atunci, valul se va autolimita prin numărul mare de infectări."



Totul este ce facem până atunci, "pentru că, după cum vedem, sistemul este deja copleșit, cu peste 1.600 de cazuri în Terapie Intensivă. Este o situație foarte critică", atrage atenția Emilian Popovici.









Emilian Popovici, medic epidemiolog







Situația este cu atât mai gravă cu cât România nu a ajuns încă în vârful valului 4, iar numărul de îmbolnăviri este în creștere în acest moment: "Iar creșterea va continua, din păcate. Noi suntem pe creștere din luna iunie, atunci a început toată această nebunie cu varianta Delta. Practic, suntem de două luni de zile la un număr bazal de reproducere de 1,2 și peste 1,2. De ce acest lucru este important? Acest număr arată câte persoane infectează o persoană care a fost infectată. Dacă numărul este peste 1 înseamnă că epidemia este în creștere, dacă este sub 1 înseamnă că epidemia este în scădere. Dacă acest număr se menține mai mult de două săptămâni la valori de 1,1 sau peste 1,1, riști să ajungi într-o transmitere exponențială a bolii - îți crește numărul de infecții pe zi, greu de spus cât, dar mult", explică medicul epidemiolog.



"Ei bine, noi nu am stat două săptămâni la 1,1, noi stăm de două luni la 1,2 și chiar 1,3. Așadar, nu se poate întâmpla decât ceea ce se întâmplă, în sensul că numărul de cazuri crește și va crește în continuare", este explicația medicului Emilian Popovici.





Vârful valului 4 va fi atins în a doua jumătate a lui octombrie sau la finalul lunii



Cum vede medicul epidemiolog evoluția în următoarea perioadă? Valul va continua să crească, iar la un moment dat se va ajunge la vârful numărului de cazuri, care se va prelungi într-un platou. Vârful valului 4 va fi atins, cel mai probabil, în a doua jumătate - finalul lunii octombrie. Iar de acolo începe platoul - numărul de cazuri zilnice, ajunse la vârful valului, se stabilizează o perioadă, după care este așteptată scăderea.









Cât va dura acest platou? Nimeni nu poate ști cu exactitate, deoarece depinde foarte mult și de măsurile și restricțiile ce vor fi aplicate în acel moment și de respectarea lor: "Dacă nu se iau măsurile corecte, iarăși crește, dacă se iau măsuri corespunzătoare, acel platou se menține o perioadă, după care numărul de cazuri începe să scadă. Eu am apreciat că vârful valului 4 - începutul platoului - va fi în a doua jumătate - finalul lunii octombrie. Cât va ține exact, acest lucru este greu de spus, pentru că nu sunt eu cel care ia măsurile. De abia în momentul în care se ajunge în acea situație vom vedea ce se întâmplă. Știți cum este la noi, dacă văd că nu mai este creștere și se deschid iarăși sălile de sport și mai știu eu ce, manifestări pe stadioane, te trezești iarăși cu creșterea numărului de infectări."



Cert este că în acest moment numărul de persoane infectate este foarte mare, chiar dacă cifrele oficiale au șanse mari să fie departe de adevăr. Un adevăr și mai sumbru: "O altă discuție este că noi testăm cu teste rapide, care au un nivel de fidelitate mai scăzut, plus că nu facem nici multe, avem un număr destul de limitat de teste. Gândiți-vă că dacă am dubla numărul de teste, am avea probabil un număr dublu de persoane infectate", subliniază epidemiologul Emilian Popovici.



Riscăm să apară o variantă românească a SARS-CoV2?





Având în vedere transmiterea accelerată și faptul că suntem în topul țărilor cele mai afectate de valul 4, l-am întrebat pe medicul epidemiolog Emilian Popovici dacă sunt șanse să vedem o variantă românească a SARS-CoV2, după modelul celei britanice, braziliene sau indiene.



Înainte de toate, Emilian Popovici a ținut să explice că termenul de "tulpină nouă" este greșit folosit în astfel de cazuri, tulpina nouă fiind SARSCoV2 - o nouă tulpină de coronavirus, în timp ce în cazul mutației britanice, braziliene sau indiene vorbim despre "variante".



În ceea ce privește posibilitatea ca o nouă variantă să apară chiar în țara noastră, în urma unei mutații, Emilian Popovici spune că, în orice lor unde evoluția infecției este cu număr mare de îmbolnăviri, cu cât sunt mai multe îmbolnăviri, cu atât riscul de a se genera mutații și noi variante este mai mare. "Ceea ce nu înseamnă că mâine va apărea o nouă variantă în România, dar nici nu este exclus ca ea să apară. Este posibil, teoretic, peste tot unde este un număr mare de infecții, el să infecteze mult, să infecteze mult, iar la un moment dat, la una dintre persoanele infectate, poate să apară o mutație și o variantă nouă."













"S-a văzut spre exemplu că în India, pe fondul acela de chestii religioase, de manifestări politice, populație multă, nivel social și economic scăzut, a apărut varianta Delta. În Africa de Sud, pe fondul unui număr mare de infecții, cu imunodeprimați - au foarte mulți infectați cu HIV/SIDA - a apărut varianta sud-africană. În Brazilia, unde au un președinte care a îndemnat să nu se poarte mască, iar oamenii nu au respectat măsurile, a apărut varianta braziliană. În Marea Britanie, unde primul ministru a îndemnat și el la nerespectarea măsurilor, a apărut varianta britanică."



Concluzia: acolo unde infecția este scăpată de sub control și se infectează foarte mulți oameni, virusul poate genera o nouă variantă.



Virusul SARS-CoV2 generează 3 variante de mutații, mai precizează medicul epidemiolog: neproductive total (dacă ar fi numai acelea, pandemia s-ar stinge), neutre (cele care nu aduc nimic nou față de variantele anterioare) și, din când în când, o variantă nouă foarte periculoasă.





Singurele soluții sunt cele deja cunoscute: vaccinare, mască, distanțare și igienă



Soluțiile pentru a trece cu bine peste valul 4 sunt cele deja cunoscute, spune Emilian Popovici: vaccinarea cu două doze, după 6 luni a 3-a doză, care întărește protecția, plus respectarea măsurilor de protecție.



"Dacă porți mască, dacă respecți distanțarea, dacă respecți igiena mâinilor și ești și vaccinat, ce să mai facă virusul acesta? Moare de ciudă, nu îți mai poate face nimic", subliniază medicul epidemiolog.



"Totul trebuie acordat din măsurile propuse de autorități și de felul în care populația respectă aceste măsuri, în frunte cu vaccinarea, care previne formele grave ale bolii - cu cât ai mai mulți vaccinați, cu atât vor fi mai puține persoane cu forme grave de COVID-19 în ATI, ai mai puțină presiune pe sistemul de sănătate și ai mai puține decese. Acesta este principalul rost al vaccinării."



Emilian Popovici mărturisește că și-a făcut a treia doză de vaccin, "nu ca să demonstrez cuiva ceva, mi-am făcut-o pentru a mă proteja pe mine de o formă gravă, despre nu știu cum ar putea evolua."











Nu în ultimul rând, măsurile și restricțiile ar trebui adaptate permanent în funcție de situație, consideră Emilian Popovici: "Nu să te uiți că s-au vaccinat atâția, gata, reduc numărul de măsuri. Să luăm spre exemplu Singapore, unde 83% din populație este vaccinată. Au scos măsurile și acum le reintroduc, pentru că aceasta este situația. Ei nu au avut îmbolnăviri din urmă, nu au avut valuri mari în trecut. Și asta s-a dovedit și în Statele Unite - țările care au avut valuri mari, cu multe îmbolnăviri în trecut, la ora actuală nu au această problemă și continuă vaccinarea."



Avem o pandemie care poate genera în continuare probleme câțiva ani de zile, ne amintește medicul epidemiolog, "însă oamenilor nu le convine când le spui ceva ce nu vor să audă. Oamenii au tendința să nege, să ascundă atunci când nu le convine ceea ce le spui. Iar asta este ca și gunoiul sub preș. Nu îți convine, bun, dar dacă aceasta este realitatea, ce poți să faci? Trebuie să o gestionăm."



Măsurile adecvate sunt soluția, mai spune medicul epidemiolog, în condițiile în care până acum am văzut adesea "o brambureală" atunci când a venit vorba despre aceste măsuri: "soluția aceasta este - măsuri care să fie adecvate, care să permită și economiei să fie funcțională, pentru că nu poți să prăbușești nici economia, iar pe partea cealaltă să faci vaccinare, pentru a ține infecția sub control. Problema este când vine lumea și începe să strige că vrea să fie ceva deschis, iar tu le deschizi după cum spune fiecare. Aceasta nu înseamnă strategie, înseamnă o brambureală."



Este o situație delicată pentru toată omenirea, nu doar pentru noi, ne amintește medicul Emilian Popovici: "Iar pentru noi este delicată mai ales din cauză că oamenii nu au înțeles să se vaccineze și au ascultat de niște oameni care habar nu au ce spun, nici nu știu și nici nu îi interesează. Iar acum mor oameni care nu ar fi trebuit să moară."