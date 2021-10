Toate scenariile pentru valul 4. Interviu cu ministrul Sănătății, Cseke Attila: „Unele prognoze s-au adeverit în valurile anterioare, altele au avut o anumită rată de decalaj sau de eroare”

Numărul cazurilor de COVID-19 va continua să crească "în mod cert" în zilele și săptămânile următoare și este foarte posibil ca numărul maxim de paturi ATI COVID atins în valul anterior, 1.600, să fie de această dată insuficient. Când este așteptat și cum va arăta vârful valului 4, ce măsuri au luat autoritățile pentru a evita repetarea unor tragedii precum incendiile produse în spitalele COVID supraaglomerate, dar și când am putea să vedem o scădere a numărului de cazuri și o slăbire a restricțiilor, într-un interviu acordat HotNews.ro de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Vârful valului 4, așteptat la mijlocul lunii octombrie, cu 20.000 de cazuri pe zi

Numărul de infectări și presiunea pe spitale va crește în următoarele zile și săptămâni, iar la mijlocul lunii octombrie este așteptat vârful valului 4, cu o medie de 20.000 de noi cazuri de COVID-19 pe zi, afirmă ministrul Sănătății.







"Eu m-aș bucura dacă, de mâine, această presiune pe sistemul sanitar ar scădea sau cel puțin s-ar plafona la nivelul actual, după care ar scădea, dar deocamdată nu există niciun semn care să contrazică prognoza că numărul de infectări va crește și în perioada următoare. Există posibilitatea ca această prognoză epidemiologică, în sensul în care la mijlocul lunii octombrie să avem 20.000 de noi cazuri de infectări pe zi, să fie validată în realitate, din păcate. Ceea ce înseamnă că tot ceea ce am făcut în ultimele două săptămâni și jumătate, în care am dublat numărul de paturi ATI pentru bolnavii COVID, trebuie susținut în continuare și să găsim soluții în fiecare zi pentru a crește numărul de paturi ATI COVID. Cel mai important lucru este acesta, de a asigura o dinamică a creșterii numărului de paturi ATI pentru bolnavii COVID", declară ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, în interviul acordat HotNews.ro.















Ministerul Sănătății a primit suficienți bani pentru asigurarea medicamentelor necesare pentru tratarea COVID-19 și pentru finanțarea secțiilor ATI, dă asigurări Cseke Attila: "Partea de asigurare a tratamentului și a medicamentelor necesare pentru pacienții COVID-19 s-a rezolvat din punct de vedere financiar. Ieri (miercuri n.r.), Guvernul a aprobat din fondul de rezervă bugetară o alocare de aproape 460 de milioane lei pentru Ministerul Sănătății, din care putem să asigurăm până la sfârșitul anului medicamente necesare pacienților. În plus, am suplimentat și partea de finanțare a spitalelor care au secții ATI."

E posibil ca numărul maxim de paturi ATI COVID atins în valul 3 - 1.600 - să fie insuficient

În acest moment, autoritățile caută zilnic soluții pentru aceeași problemă care a provocat cele mai mari bătăi de cap și în valurile anterioare - creșterea numărului de paturi ATI astfel încât să țină pasul cu necesarul zilnic din secțiile ATI COVID, devenite neîncăpătoare cu toate că numărul de paturi s-a dublat în ultimele două săptămâni. În acest moment, autoritățile caută zilnic soluții pentru aceeași problemă care a provocat cele mai mari bătăi de cap și în valurile anterioare - creșterea numărului de paturi ATI astfel încât să țină pasul cu necesarul zilnic din secțiile ATI COVID, devenite neîncăpătoare cu toate că numărul de paturi s-a dublat în ultimele două săptămâni.





Terapie Intensivă COVID-19



Ministrul Sănătății subliniază că "din ceea ce vedem în acest val 4 al pandemiei, există posibilitatea ca acel număr maxim atins, în jur de 1.600 de paturi ATI în valul anterior, să nu fie de ajuns și să trebuiască să găsim soluții în comun, toți cei implicați, pentru a crește numărul de paturi ATI COVID peste 1.600. Este o prognoză, sigur, ea se bazează pe cifre reale din ultimele zile și pe situația epidemiologică."





Ne întoarcem la spitale COVID și non-COVID?

Ministrul interimar al Sănătății spune că a cerut managerilor de spitale, Direcțiilor de Sănătate Publică și prefecților să facă un plan de reducere treptată a unor activități medicale non-COVID: "Este vorba despre o soluție temporară, care nu va dura, în mod cert, 6 luni sau un an de zile. Este vorba despre câteva săptămâni până când acest vârf al valului 4 trece și, acolo unde este posibil și în mod clar sunt situații în care este posibil, se poate reduce treptat activitatea medicală non-COVID, se pot reprograma tratamente. Prioritatea o stabilește medicul și nu spunem că toate se reprogramează, dar sunt situații mai urgente și mai puțin urgente. Trebuie să înțelegem cu toții că suntem într-o situație care va dura câteva săptămâni dar care astăzi, în mod cert, nu este o situație de plafonare a numărului de infectări, care va continua să crească."









La ce necesar de paturi ATI COVID ne-am putea opri în valul 4? Ministrul Sănătății este rezervat: "Aș fi rezervat și nu aș antama astăzi o anumită cifră unde se va opri necesarul de paturi ATI COVID."





Vom vedea din nou incendii în spitalele supraaglomerate? Ce măsuri s-au luat pentru evitarea lor



Cseke Attila este ministrul interimar al Sănătății de doar 3 săptămâni. Nu era acolo în primele valuri ale pandemiei, dar l-am întrebat dacă are cunoștință despre eventuale măsuri luate de autorități pentru a evita eventuala repetare a unor tragedii precum incendiile pe care le-am văzut în spitalele COVID supraaglomerate în valurile 2 și 3 ale pandemiei: "Eu nu aș vrea să mă pronunț pe ceea ce a fost în trecut, pentru că toate aceste lucruri legate de pandemie și de gestionarea pandemiei vor trebui analizate după ce scăpăm de acest virus", a venit răspunsul.









"Nu pot să fac această analiză, pot doar să vă spun că din primele zile în care am venit la Ministerul Sănătății, împreună cu domnul secretar de stat Arafat am dispus și s-au făcut în fiecare județ cursuri de instruire care s-au mai făcut de-a lungul timpului, dar am dorit, prevăzând că va fi o creștere a numărului de internări și o creștere a capacității de paturi ATI, cu toate consecințele de rigoare. În fiecare județ, angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență au făcut cursuri de pregătire, de reîmprospătare cu toți managerii de spitale, care sunt măsurile care trebuie avute în vedere și care sunt măsurile preventive, mai ales pentru a evita asemenea situații", explică ministrul interimar al Sănătății.





Cât ar putea dura valul 4? "Nu aș antama nimic aici"







Nimic nu este însă sigur în acest moment: "Acestea sunt prognoze, iar prognozele trebuie tratate cu o anumită reținere. Unele prognoze epidemiologice s-au adeverit în valurile anterioare, altele au avut o anumită rată de decalaj sau de eroare. Nu aș antama nimic aici. Din păcate, ceea ce este cert astăzi este că suntem în continuă creștere și încă nu am ajuns la vârful valului 4. Putem să ne așteptăm zilele următoare, săptămâna următoare, în mod cert, la o creștere a ratei de infectare în toată țara."





"Trebuie să găsim soluții, dar trebuie să fie soluții comune - ale Ministerului Sănătății, ale Departamentului pentru Situații de Urgență, ale Direcțiilor de Sănătate Publică, managerilor de spitale, autorităților locale, acolo unde spitalele se află în subordinea autorităților locale. Marți, la videoconferința cu prefecții, am cerut propuneri concrete de la fiecare județ care în ultimele 4 zile anterioare acestei videoconferințe nu au avut niciun pat liber pe ATI COVID. Am primit aceste propuneri, le analizăm și vom vedea pe fiecare județ în parte să mai creștem numărul de paturi", spune Cseke Attila.Ne întoarcem la spitale COVID și non-COVID și în acest val 4? Răspunsul este da, acolo unde situația o va impune, chiar dacă fostul ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, promitea că acest lucru nu se va mai întâmpla, iar în următorul val al pandemiei, spitalele vor fi mixte."A fost o decizie în cursul anului, după valul 3, legată de păstrarea spitalelor în flux mixt - COVID și non-COVID - decizie pe care o susțin și eu. Asta nu înseamnă că, având în vedere numărul de infectări și creșterea exponențială a acestora de la o zi la alta, că nu vor fi situații punctuale în care spitale vor fi transformate exclusiv pentru pacienți COVID. Dacă va fi necesar, vom folosi această soluție. În situație de pandemie, noi trebuie să asigurăm numărul de paturi ATI și în București și în țară", arată Cseke Attila.De asemenea, este nevoie în continuare de detașare de personal medical, în special medici ATI, mai spune Cseke Attila.În plus, unitățile mobile de paturi ATI - TIR-uri cu câte 10 paturi ATI - vor fi puse toate în funcțiune. Unul dintre TIR-uri a ajuns zilele acestea la Constanța."Lucrăm în fiecare zi la această creștere a capacității, zi de zi capacitatea crește, dar trebuie să reușim să asigurăm această dinamică a creșterii numărului de paturi ATI."Când am putea să vedem o scădere a numărului de cazuri și o slăbire a restricțiilor? L-am întrebat pe ministrul interimar al Sănătății dacă are estimări de la specialiști în acest sens.