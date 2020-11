O fetiță de 9 ani din Bacău a câștigat concursul internațional de desene My Bright Smile: Îmi place foarte mult să desenez și să mă spăl pe dinți

Alecsia-Maria Popa (9 ani) este elevă la Școala Gimnazială "Nicu Enea" din Bacău și este fericită că desenul ei din concurs a fost atât de apreciat. "Când voi fi mare, vreau să mă fac designer vestimentar. Îmi place foarte mult să desenez și să mă spăl pe dinți", spune Alecsia.









200.000 de copii din 14 județe învață cum să aibă o dantură sănătoasă





periajul dinților de cel puțin două ori pe zi timp de două minute,

schimbarea periuței de dinți la fiecare trei luni,

vizite periodice, de două ori pe an, la medicul stomatolog,

adoptarea unui stil de viață echilibrat.

Din anul 2015, programul se desfășoară în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România - cu sprijinul căreia sunt identificate școli primare din întreaga țară - și cu sprijinul Asociației Naționale de Stomatologie Pediatrică din România.









Doar unul din 4 români merge constant la stomatolog





"Informațiile despre îngrijirea dinților au fost transpuse în adevărate opere de artă. Este bine ca cei mici să învețe în școală cât mai devreme cum să aibă grijă de dinții lor pentru că această preocupare le asigură o bună stare de sănătate.", spune și Maria Condrea, învățător, Școala Gimnazială "Nicu Enea" din Bacău.Reușita Alecsiei a fost recompensată cu bursa Colgate Bright Smiles, Bright Futures, în valoare de 250 de dolari, iar clasa din care face parte a primit o bursă în valoare de 500 de dolari.Programul Școlar Colgate ajunge anul acesta în clasele a 200.000 de copii din 14 județe: Arad, Brăila, București (sectoarele 1, 2, 3 și 5), Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Satu Mare și Tulcea.Cei mici învață de la voluntarii Crucii Roșii Române cum să aibă o dantură sănătoasă prin:Toate lecțiile sunt interactive, iar informațiile sunt transmise pe înțelesul copiilor prin cântece, jocuri și prin filmul educațional de animație "Doctorul Măseluță și supereroii dinților sănătoși". La finalul fiecărei lecții, copiii și părinții primesc produse pentru igiena lor dentară, un pliant cu sfaturi, precum și un calendar în care să noteze zilnic faptul că echipa părinte-copil s-a spălat pe dinți.Din 1993, de la lansarea programului, peste 6.000.000 de elevi din clasele 0-IV au beneficiat de consiliere și produse de îngrijire pentru o igienă orală corectă. Derulat în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și cu școli primare din întreaga țară, programul a ajuns în acest an la cea de-a 27-a ediție.Programul este parte integrantă a unei iniţiative globale, în cadrul căreia peste 50 de milioane de copii din 80 de țări au beneficiat de educație privind igiena orală și produse de îngrijire adecvate, începând din anul 1991.Aproape toți adulții și 60-90% dintre copiii din întreaga lume suferă de probleme dentare, potrivit statisticilor oferite de Organizația Mondială a Sănătății. Doar 26% dintre români merg la medicul stomatolog de cel puțin două ori pe an. Mai mult, studiile arată că, în medie, un român consumă un tub şi jumătate de pastă de dinţi într-un an și schimbă periuța de dinți doar o dată la 15 luni.Cele mai frecvente probleme dentare sunt cariile și boala parodontală (boala gingiilor), acestea fiind și cauze majore ale pierderii dinților. Există mulți factori de risc asociați sănătății orale, inclusiv alimentația nesănătoasă, consumul de tutun, consumul de alcool, igiena orală deficitară și factorii sociali determinanți.Mai multe informații sunt disponibile online pe site-ul aici . Tot aici, părinții se pot înscrie în campania "Zâmbește pentru viitor" și pot urmări cinci webinare prezentate de medici stomatologi pediatri și ortodonți.