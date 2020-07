Cantitatea de acizi trans - cele mai nocive grăsimi sintetice, responsabile de mii de decese anual - din produsele de patiserie, mezeluri, fast food, prăjituri, biscuiți sau chipsuri va trebui limitată drastic pe piața din România

Toți producătorii de alimente de pe piața din România - cei autohtoni și cei care exportă produse aici - vor trebui să limiteze drastic cantitatea de acizi grași trans nesaturați din alimente, prevede o lege adoptată de Parlament. Acizii trans sunt cele mai nocive grăsimi din alimente, considerate responsabile pentru declanșarea unor afecțiuni (boli cardiovasculare, accident vascular cerebral, diabet, cancer sau Alzheimer) ce provoacă anual 50.000 de decese în Europa și în jur de 3.000 în România. Produsele alimentare care nu sunt conforme nu vor mai putea fi introduse pe piață după data de 1 aprilie 2021, așa cum prevede și o directivă europeană în acest sens. Pe piață există în acest moment alimente care conțin chiar și în proporție de 40-50% acizi grași trans nesaturați. Acestea sunt prezente în special pe piața sud și sud-est europeană.

Adrian Wiener: Mii de vieți ar fi putut fi salvate în România, dacă legea ar fi fost adoptată de Parlament imediat după ce a fost inițiată



În martie 2017, senatorul USR Adrian Wiener, de profesie medic, depunea în Parlament proiectul de lege identic cu regulamentul ce avea să fie adoptat mai târziu de Comisia Europeană, ce viza limitarea cantității de acizi trans din alimente. Proiectul de lege prevede limitarea cantității de acizi trans la maximum 2 grame la 100 de grame de grăsime din conţinutul produselor alimentare - la fel ca regulamentul UE.



Într-un interviu acordat HotNews.ro , senatorul Adrian Wiener afirma că privește blocarea inițiativei sale legislative ca pe o "iresponsabilitate criminală": "Dacă vreți, este cel mai toxic nutrient la adresa sănătății umane, este responsabil de 500 de mii de morți în fiecare an în lume, de 50.000 de europeni care mor în fiecare an. Estimarea noastră este undeva între 2.500 - 3.000 de români care mor în fiecare an, strict din adăugarea acestui macronutrient care este obținut în marea lui majoritate pe cale industrială, nu există surse naturale."