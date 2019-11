MagicHome Fundeni anunță că poate primi pacienții celor 3 spitale rămase fără apă caldă și căldură care vor să facă un duș cald sau să își spele hainele

Adriana Cotel, managerul Institutului Clinic Fundeni și Lidia Kajanto, managerul Institutului Oncologic Al. Trestioreanu, nu au putut fi contactate de HotNews.ro până la ora publicării acestui articol, pentru explicații privind soluțiile alernative pe care le au spitalele în această situație.









MagicHOME, adăpost pentru părinții copiilor bolnavi de cancer de lângă cel mai mare spital oncologic, a fost inaugurat ieri





MagicHOME, inaugurat ieri, este un adăpost construit din donații pentru părinții copiilor bolnavi de cancer, lângă cel mai mare spital oncologic din România - spitalul Fundeni. MagicHOME va oferi familiilor copiilor diagnosticaţi cu cancer sau alte afecţiuni grave locuri de dormit, toate facilitățile necesare unei case (băi, mașini de spălat), bucătărie în care să poată găti ca acasă, locuri de joacă în interior şi în curte, dar și servicii de suport non-clinic, precum terapie prin artă şi suport psihologic. MagicHOME va fi funcțional începând din ianuarie 2020.





MagicHOME, a cărui construcție a costat 700.000 de euro, are o suprafață de 750 de metri pătrați, 11 camere, 26 de paturi, un depozit și o sală de consiliere, unde vor avea loc ședințe de terapie.





MagicHOME nu înseamnă doar adăpostul din Fundeni, ci o rețea de 14 adăposturi pentru părinții copiilor bolnavi de cancer, în câteva orașe: București, Viena, Cluj Napoca, Timișoara, Chișinău, Iași, Târgu Mureș și Craiova. Cele 14 centre MagicHOME au oferit, până acum, 10.000 de nopți de cazare pentru copiii bolnavi de cancer și părinții acestora.





"Campania MagicHOME își propunea să strângă 200.000 de euro – 100.000 de SMS-uri – cu care să amenajăm o casă pentru copiii bolnavi de cancer și părinții acestora, lângă Institutul Oncologic din București. Am finalizat acea casă. Și suntem mândri și bucuroși că am finalizat mai mult decât o casă. Așa se face că astăzi avem o Rețea a Solidarității, pentru care avem nevoie în continuare de sprijinul oamenilor", spun Melania Medeleanu și Vlad Voiculescu, fondatorii MagiCAMP și MagicHOME.





"MagicHOME își deschide porțile! Încă un vis al nostru devine realitate grație vouă, oamenilor buni din România. De azi încolo, va fi un pic mai ușor pentru familiile care-și însoțesc copiii la tratament, în București. MagicHOME s-a născut în urma unei campanii care a strâns laolaltă sute de oameni dornici să aducă un strop de alinare familiilor care trec prin suferință. Suntem recunoscători tuturor celor care ne-au fost alături!", spuneau ieri inițiatorii proiectului, reprezentanții ONG-ului MagiCAMP, fondat de Melania Medeleanu și Vlad Voiculescu.







"MagicHOME este povestea acestei bunătăți colective formidabile și a fiecăruia dintre oamenii care au făcut-o posibilă. Au făcut-o posibilă doar cu ajutorul unui scaun pus într-o vitrină în inima Bucureștiului. Am pus povestea într-o carte pentru ca ea să rămână și să poată merge mai departe, să le mulțumească celor care au fost acolo și să le facă loc și altora în Rețeaua Binelui. E o poveste care trebuie spusă, ca să nu uităm ce magică rețea a binelui putem să construim împreună. E povestea sutelor de oameni care nu se mai simt copleșiți de singurătate datorită generozității voastre. Magic is something you make!", mai spuneau reprezentanții MagiCAMP.









"Am auzit și noi că Institutul Oncologic Fundeni, Institutul Clinic Fundeni şi Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu au rămas fără apă caldă și căldură. Pentru un duș cald, spălat haine și căldură, MagicHOME Fundeni este la doi pași și stă la dispoziție pacienților internați în aceste spitale precum și aparținătorilor. O puteți contacta pe domna Polonic la 0723658001, ca să ne asigurăm că aveți tot ce trebuie", au anunțat reprezentanții MagicHOME Fundeni, pe pagina de Facebook.Cele mai mari spitale pentru bolnavi de cancer din țară - Institutul Clinic Fundeni și Institutul Oncologic Al. Trestioreanu - precum și Institutul pentru Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu, au rămas timp de 24 de ore fără apă caldă și căldură, de azi până mâine, din cauza unei avarii RADET.Oficialii RADET au declarat, pentru HotNews.ro, că personalul administrativ al celor 3 spitale a primit o înștiințare în acest sens. Cele 3 spitale au, împreună, o capacitate de aproape 2.000 de paturi - adică aproape 2.000 de pacienți internați. În noaptea de joi spre vineri, timp de câteva ore, RADET va opri și apa rece la cele 3 spitale.Potrivit legii, cele 3 spitale ar trebui să asigure, în aceste condiții, o sursă suplimentară de apă caldă și căldură, pe perioada avariei RADET. Gheorghe Ceaușu, managerul Institutului C.C. Iliescu, este singurul dintre managerii celor 3 spitale care a putut fi contactat de HotNews.ro până la ora publicării acestui articol. Gheorghe Ceaușu spune că pe perioada avariei, saloanele vor fi încălzite cu aer condiționat și calorifere electrice, iar spitalul a suplimentat, de asemenea, numărul de pături, în condițiile în care pacienții Institutului sunt oameni cu sensibilitate specială la diferențele de temperatură. De asemenea, angajații spitalului vor pregăti rezerve de apă potabilă și menajeră, în condițiile în care în noaptea viitoare RADET va sista, timp de câteva ore, și apa rece. Gheorghe Ceaușu mai spune că o parte dintre operațiile programate inițial în acest interval vor fi reprogramate, din cauza lipsei apei.