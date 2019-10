FOTOGALERIE Prima clinică pentru mari arși din România a fost inaugurată la Timișoara: Este o zi istorică

​​Centrul de Mari Arşi (Casa Austria) din cadrul Spitalului Judeţean din Timişoara, primul din România care are condiții de maximă siguranță pentru tratarea pacienților mari arși, a fost inaugurat miercuri. Prezentă la inaugurare, Sorina Pintea, ministrul Sănătății, a declarat că dotările centrului se ridică sau chiar depăşesc condiţiile unităţilor similare din străinătate. "Este foarte important că începând de joi acest centru va putea să primească pacienţi, că are medici şi personal mediu pregătit să trateze acest tip de pacienţi. Este o zi istorică", spune Sorina Pintea.











Clinica pentru mari arși din cadrul Spitalului Județean din Timișoara are 5 boxe (5 paturi) dintre care 3 sunt funcționale începând de astăzi, iar celelalte două vor deveni funcționale după ce Consiliul Judeţean Timiş va semna recepţia acestora.



Ministrul Sănătății spune însă că, în cazul în care va fi necesar şi vor fi pacienţi care vor necesita îngrijiri imediate, este convinsă că nu vor fi piedici:"Avem tot ce ne trebuie, nu cred că cineva va spune nu puneţi pacienţii pentru că nu avem o hârtie. Îmi asum eu acest lucru."













"În sfârşit, avem un centru pentru mari arşi care poate să trateze acest pacient în condiţii absolut optime pentru această patologie. Am văzut centre din străinătate şi sunt nespus de mândră că acest centru este poate chiar la un nivel superior. Este foarte important că începând de joi acest centru va putea să primească pacienţi, că are medici şi personal mediu pregătit să trateze acest tip de pacienţi, că Ministerul Sănătăţii, autorităţile locale şi spitalul au realizat această minune. Este o zi istorică. Practic, sunt primele paturi care corespund cu adevărat tuturor standardelor", a declarat Sorina Pintea, citată de Agerpres.



Celelalte două boxe vor fi funcţionale în maximum trei săptămâni: "Aparatura medicală este achiziţionată şi achitată de către Ministerul Sănătăţii, cu finanţare de la Banca Mondială. Boxele sunt gata, primele trei vor intra în funcţie. Aceste lucrări suplimentare au fost necesare pentru că un generator care asigură energia electrică în caz de probleme şi o altă achiziţie a Ministerului Sănătăţii, prin Banca Mondială. De aceea vom porni cu trei boxe. Am considerat obligatoriu să le pornim, pentru că fiind finalizate, personal existent, aparatura sosită de la Ministerul Sănătăţii, era incorect şi inuman să nu pornim cu ele, chiar dacă celelalte două vor fi funcționale la finele lunii octombrie. Avem 50 de persoane care lucrează", a explicat directorul Spitalului Judeţean Timişoara, Marius Craina.







Pentru cei cinci pacienţi care vor fi trataţi aici, centrul are medici de gardă, specialişti ATI-şti şi chirurgie plastică care îi deservesc doar pe aceştia.



Clinica de mari arşi de la Timişoara este prima din ţară care poate trata în condiții de maximă siguranță pacienți mari arși: "O parte din aparatură este sosită, iar o parte din aparatură urmează să sosească. Clinica este dotată la ora actuală, astfel că ea poate să fie utilizată. Săptămâna trecută, Direcţia de Sănătate Publică Timiş a luat probele biologice, rezultatele sunt excelente, nu a fost nici cea mai mică problemă din acest punct de vedere. Trei boxe vor fi funcţionale din această săptămână, iar celelalte două, probabil, la finele lunii octombrie", a afirmat Marius Craina, managerul Spitalului Județean din Timișoara.





Un al doilea centru pentru mari arși din România, cu 6 paturi, urmează să fie inaugurat mâine, la Iași. Centrul din Iași va avea 6 boxe (paturi) pentru mari arși.









