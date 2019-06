​"M-am împrumutat la prieteni, la toată lumea, dar am zis că trebuie să lupt până la capăt" / 5 pacienți cu tumori cerebrale au câștigat în instanță dreptul la tratament gratuit

​​Cinci pacienți cu tumori cerebrale au dat în judecată statul român pentru a beneficia de tratament gratuit cu un medicament în regim "off-label" și au câștigat în instanță, prin ordonanță președințială. Alina Badraga, soția unuia dintre pacienții care au câștigat dreptul la tratament în instanță, a declarat pentru HotNews.ro că medicamentul pe care statul va fi acum obligat să îl deconteze costă lunar 4.800 de lei. Cu toate celelalte costuri, familia ajungea să plătească lunar 6.500 de lei pentru tratamentul bărbatului. Nu aveau o mare parte din acești bani și trebuiau să se împrumute. Soțul Alinei Badraga are acum 41 de ani. Avea 39 de ani când a fost diagnosticat cu tumoare cerebrală.





"Nu ne puteam permite (medicamentul - n.red.), am vorbit cu toată lumea, cu prietenii, și toți mi-au spus: 'Alina, trebuie să mergi mai departe!' "



Alina Badraga și soțul ei locuiesc în Râmnicu Vâlcea și au împreună doi copii mici.



"L-am operat pe soțul meu în decembrie 2017. La el a fost nevoie de chimioterapie. Apoi, din cauza problemelor, medicul a decis trecerea pe medicamente, dar ne-a spus să ne așteptăm la costuri foarte mari. Statul nu poate prescrie rețetă compensată pentru acest medicament recomandat de medic. Medicamentul este decontat pentru alte tumori, dar nu și pentru cea cerebrală", își începe povestea Alina Badraga.



În România, legea permite momentan decontarea medicamentelor doar pentru indicațiile din prospect. Decontarea în afara indicațiilor din prospect, doar pe baza recomandării medicului, este aproape imposibilă în lipsa unei legislații care să reglementeze clar prescrierea și decontarea medicamentelor în afara indicațiilor din prospect (off-label).



În cazul soțului Alinei Badraga, medicul a estimat că tratamentul cu acest medicament va dura un an - un an și jumătate, în funcție de evoluție. Bărbatul a început să ia medicamentul în februarie anul acesta, costruile integrale fiind suportate de familie. "Pacienții pe care îi are dânsul răspund foarte bine la tratament, dar era problema financiară, dacă ne putem permite."





Spital





"La început am făcut eforturi mari ca să putem să îi facem tratamentul. Un flacon din acest medicament costă 4.800 de lei și este necesar un flacon pe lună."



Costului medicamentului i se adaugă drumurile de la Râmnicu Vâlcea la București, 1.000 de lei "abonamentul la clinică" pentru consultații, uneori și RMN. "Cheltuielile pe o lună se ridicau, în total, la 6.500 de lei", spune Alina Badraga.



"Nu ne puteam permite, am vorbit cu toată lumea, cu prietenii, toți mi-au spus: 'Alina, trebuie să mergi mai departe!' Mama lui mi-a spus să anunț medicul că nu mai avem posibilitatea financiară. Ne-am împrumutat și ne-au ajutat foarte mult prietenii, dar am zis că trebuie să lupt până la capăt. Doar pe el îl al și mi-ar fi foarte greu. Avem doi copii mici, nici nu voiam să mă gândesc ce s-ar putea întâmpla... Soțul meu are 41 de ani. La 39 de ani a fost diagnosticat", povestește Alina Badraga.



Familia Badraga are două fetițe, iar una dintre ele are handicap: are nevoie de aparat auditiv. "Acest aparat costă 7.000 de euro. Ea este pe lista de așteptare, urmează, am înțeles că a început programul și alți pacienți au primit. Noi ne-am înscris pe listă la Cluj, dar licitația s-a amânat, din câte am înțeles. Fetița mea îmi spune: 'Îmi doresc așa de mult să îmi aducă Moș Crăciun un aparat nou...' Pentru că ea are un aparat, dar acesta e mult mai bun decât ce are ea. Dar dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu soțul meu, am spus că acum este mult mai important să îl ajut pe soțul meu."



Alina Badraga mai spune că "mi-a fost foarte greu și niciodată nu m-am gândit la luna următoare, am zis să pot să fac tot ce depinde de mine și să nu îmi pară rău mai târziu că avea o șansă și nu am profitat. De asta am spus și că merg în instanță."



Alina Badraga speră ca, după decizia instanței, să poată avea cât mai repede acces gratuit la medicamentul care îl ține în viață pe soțul ei: "Luna trecută m-a sunat domnul avocat că am câștigat în instanță și să vorbesc cu cei de la farmacie. Am vorbit cu cei de la farmacie și mi-au spus că mai durează un timp, probabil până vine decizia de la instanță, dar eu trebuia să îi administrez soțului meu medicamentul. Sper ca luna aceasta să reușesc să îl iau decontat. Medicul oncolog, dacă l-a prescris, a spus că știe că e bun - pacienții răspund foarte bine la tratament, există studii. Nimeni nu face de plăcere acest tratament."



Cinci pacienți au dat în judecată Statul pentru a beneficia de tratament gratuit cu un medicament în regim "off-label" și au câștigat prin ordonanță președințială. Soțul Alinei Badraga este unul dintre ei.



Cei 5 au fost îndrumați să se adreseze instanței și sprijiniți în acest demers de Cezar Irimia, președintele Alianței Pacienților Cronici din România. Ei au fost reprezentanți în instanță de avocatul Dan Cimpoeru, specializat în drept medical.



Printr-o hotărâre judecătorească pronunțată pe 28 mai 2019, Curtea de Apel București a obligat Guvernul României, Ministerul Sănătății, CNAS și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale să le asigure celor cinci pacienți cu tumori cerebrale tratament gratuit cu un medicament în regim "off-label".



Pentru a pronunța această sentință, instanța de judecată a constatat că, deși în luna septembrie 2018 Ministerul Sănătății inițiase un proiect de ordin privind prescripția în regim "off-label" ce fusese supus și dezbaterilor publice în transparență decizională, până în prezent, acesta nu a fost adoptat și nici nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Curtea de Apel București a observat că în cadrul Ministerului Sănătății este cunoscută problematica pacienților care nu pot urma terapia reglementată (fie din cauză că au contraindicație, fie pentru că nu există alternative terapeutice), iar medicii le prescriu medicamente ce au alte indicații terapeutice (așa-zisa prescriere "off-label"). Acest fapt evidențiază că Ministerul Sănătății recunoaște dreptul asiguraților de a beneficia de medicamente prescrise "off-label" în regim compensat și, mai mult, intenționează să-l reglementeze.



"Hotărârea pronunțată, pe lângă efectul direct asupra dreptului la viață al reclamanților, va obliga într-o bună măsură autoritățile statului să accelereze adoptarea proiectului privind prescripția "off-label". Prescripția în regim "off-label" trebuie reglementată urgent și în România, astfel încât pe de o parte pacienții să aibă acces la terapia de care au nevoie și, pe de altă parte, medicii să poată prescrie medicamente fără teama de a răspunde pentru eventuale fapte de malpraxis", explică avocatul Dan Cimpoeru.





Cezar Irimia





În plus, "această sentință reprezintă o victorie importantă pentru pacienți în lupta lor cu autoritățile pentru a avea acces la tratamentul de care au nevoie. Nu este admisibil ca după mai bine de 9 luni de la inițierea și dezbaterea proiectului de ordin să nu se fi adoptat la nivelul Ministerului Sănătății nicio decizie finală asupra acestuia", afirmă Cezar Irimia, Președintele Alianței Pacienților Cronici din România.



Pentru pacienți, decizia Curții de Apel reprezintă o șansă la viață. Alina Badraga, soția unuia dintre cei cinci pacienți, spune că "Soțul meu suferă de o tumoră cerebrală - astrocitom anaplazic; a suferit o intervenție chirurgicală pentru extirparea tumorii cerebrale, a urmat radioterapie și chimioterapie de linia 1, dar și de linia 2, iar din februarie 2019, la recomandarea medicului curant, urmează acest tratament off-label. Până in prezent, ne-am achiziționat medicamentul din resurse proprii, cheltuind peste 20.000 lei. Prețul acestuia este mult prea mare pentru noi. Această sentință îi oferă soțului meu o șansă la viață."



În perioada 2014-2015, în urma demersurilor judiciare desfășurate cu sprijinul Alianței Pacienților Cronici din România, peste 175 de pacienți cu cancer (melanom malign, adenocarcinom de prostată, neoplasm mamar, neoplasm pulmonar, adenocarcinom gastric, neoplasm ovarian, sarcom de țesuturi moi), și alte boli cronice (scleroză multiplă, artrită idiopatică juvenilă) au obținut în instanță, pe calea ordonanței președințiale, tratament medical gratuit. Curtea de Apel București a statuat că dreptul la viață al pacienților este afectat de refuzul autorităților competente de a lua o decizie finală cu privire la includerea noilor tratamente pe lista de medicamente compensate de către stat, iar legislația națională nu este de natură să asigure transpunerea corespunzătoare a Directivei Consiliului 89/105/CEE din 21 decembrie 1988.



"Având in vedere că în continuare nu sunt respectate termenele legale privind actualizarea listei medicamentelor compensate, începând cu luna decembrie 2018", Alianța Pacienților Cronici a reluat acțiunile judiciare astfel că, până în prezent, 14 pacienți bolnavi de cancer și alte boli cronice grave au câștigat in instanță dreptul la tratament.



Demersurile judiciare au fost realizate de avocatul Dan Cimpoeru, conferențiar universitar la Universitatea din București, specializat în drept medical. Avocatul Dan Cimpoeru colaborează de 12 ani cu asociațiile de pacienți din România, cărora le apără drepturile în fața instanțelor de judecată și a autorităților din domeniul sănătății (Mininisterul Sănătății, CNAS, comisiile de sănătate din Parlament etc.).



Sorina Pintea: Până la 1 august voi da drumul Ordinului pentru off-label Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, spune că nu a opus rezistență finalizării proiectului de Ordin pentru off-label și susține că acest proces a fost îngreunat de anumite asociații de pacienți din cauza temerilor legislative, însă până la 1 august va da drumul Ordinului.



Sorina Pintea





"Am fost singura care a dorit din tot sufletul, asociațiile de pacienți - unele, nu toate - au avut temeri legislative, temeri pe care aș fi putut să le am eu în primul rând, dar nu le-am avut. L-am promovat, l-am așteptat, am făcut dezbateri publice și am și declarat în urmă cu două săptămâni că nu voi mai aștepta armonizarea asociațiilor și îi voi da drumul, pentru că sunt pacienți care au cu adevărat nevoie și câștigă în instanță", spune ministrul Sănătății.



Sorina Pintea afirmă că până la 1 august va da drumul Ordinului, indiferent de opoziția pe care anumite părți implicate o vor manifesta: "A fost o dezbatere publică, poate chiar două, la una am participat și eu. Acestea sunt consemnate și înregistrate la Ministerul Sănătății. A fost foarte multă polemică, pe care eu, personal, nu am înțeles-o, pentru că știu că acest Ordin este necesar. Tocmai de aceea am spus că până la 1 august voi da drumul acestui Ordin cu toată opoziția unora."