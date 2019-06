Vaccinarea anti-HPV ar putea fi reluată după 11 ani: licitația pentru vaccin, finalizată. 5 românce mor zilnic din cauza cancerului de col uterin

România, pe primul loc în UE la mortalitatea cauzată de cancerul de col uterin: 5 românce mor zilnic din cauza cancerului de col uterin

Tuturor celorlalte probleme li se adaugă și prejudecățile: Un psiholog consultat de HotNews.ro explica, recent, că una dintre cauzele pentru care părinții din România refuză să își vaccineze fiicele împotriva virusului HPV este că, pe lângă temerile că efectele vaccinului nu sunt cunoscute și testate suficient, și aceea că, odată făcut acest vaccin, fiicele lor s-ar simți încurajate să își înceapă mai devreme viața sexuală.









"Licitaţia pentru achiziţia vaccinului HPV este finalizată, este în evaluare. Vom putea implementa şi acest lucru, deci sunt lucruri care merg. Molecule noi care vor fi introduse. Oricum, ştiţi foarte bine, am ieşit din zona roşie a Uniunii Europene, practic, şi am ajuns totuşi să putem discuta că putem trata în condiţii de siguranţă pacienţii", a anunțat miercuri ministrul Sănătății, Sorina Pintea, potrivit Agerpres."În 2017 a demarat implementarea unui obiectiv important al Strategiei Naţionale de Sănătate, obiectiv care are şapte axe prioritare. Şi aici mă refer la Planul Naţional de Cancer. Şi am începe prin monitorizarea cancerului prin registre regionale de cancer şi un registru naţional. Ministerul Sănătăţii a dezvoltat şi are în implementare în acest moment în parteneriat cu Ministerul Comunicaţiilor un proiect finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate, care vizează consolidarea sistemului de informaţii în sănătate. Consolidarea registrelor de cancer reprezintă o componentă importantă a acestui proiect", a adăugat ministrul Sănătății."Sunt 108 registre de boală în acest moment. Dar, pe lângă aceste registre de boală, avem registre de pacienţi, avem mai multe lucruri în desfăşurare. Pe de altă parte există Programul informatic al Casei, care ar fi putut fi utilizat în acest sens, în a constitui, cel puţin parţial, aceste registre. Pot să vă spun că lucrăm la acest aspect. Sunt mai multe lucruri în implementare. (...) E nevoie de o predictibilitate în sistem. Ca să poţi bugeta o activitate corespunzător, trebuie să ai şi o predictibilitate", mai spune ministrul Sănătății.Sorina Pintea a mai amintit proiectele de consolidare a Programului naţional de screening pentru cancerul de col uterin şi instituirea proiectelor-pilot pentru screening pentru cancerul de sân şi cancerul colo-rectal, "investiţiile importante" în dotarea cu computer tomograf şi aparate de rezonanţă magnetică nucleară, elaborarea de programe terapeutice pentru 32 de molecule noi care au fost incluse în Programul Naţional de Oncologie."Prin programul derulat cu Banca Mondială, s-au achiziţionat opt aparate de radioterapie, dintre care unele s-au instalat deja, iar celelalte vor fi instalate până la sfârşitul acestui an. Pe de altă parte, împreună cu cei de la Banca Mondială, am negociat achiziţia a încă 10 aparate de radioterapie pentru a fi instalate acolo unde numărul pacienţilor este mare şi în creştere", a afirmat Sorina Pintea.România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la mortalitatea provocată de cancerul de col uterin (în jur de 2.000 de decese anual - echivalentul populației unei localități din mediul rural) și locul al doilea, după Bulgaria, la incidența bolii (în țara noastră se înregistrează peste 4.000 de noi cazuri în fiecare an). Cancerul de col uterin este pe locul 2, după cancerul mamar, în ceea ce privește tipurile de cancer ce afectează femeile din România. (Sursa: Institutul Național de Sănătate Publică).Singura modalitate de prevenire a cancerului de col uterin este vaccinarea împotriva virusului HPV (Human Papiloma Virus), dar Ministerul Sănătății nu a alocat, până acum, niciun ban pentru vaccinul anti-HPV, în ultimii 10 ani.Cum te poți vaccina în acest moment în România: doar pe banii tăi. Medicii de familie pot colecta cereri de la părinții adolescentelor care doresc să își vaccineze fiicele, însă aceste solicitări sunt puse pe lista de așteptare, în eventualitatea în care Ministerul Sănătății va cumpăra vaccinul. El nu poate fi distribuit gratuit deoarece nu există în acest moment, nefiind cumpărat de minister până anul acesta.Vaccinul anti-HPV nu este unul "pentru toate buzunarele": o doză din acest vaccin costă în jur de 600 de lei. Dacă pentru imunizarea fetelor cu vârsta între 11 și 14 ani sunt necesare două doze, după vârsta de 14 ani sunt necesare 3 doze.Ministerul Sănătății a cumpărat o singură dată doze de vaccin anti-HPV în anul 2008, pentru o campanie gratuită de vaccinare. Campania a fost un eșec din cauză că nu a fost însoțită și de o campanie de informare, potrivit medicilor consultați de HotNews.ro.Organizația Mondială a Sănătății recomandă campanii de vaccinare a fetelor din grupa de vârstă 11-14 ani, însă sunt țări care au extins vaccinarea și la băieți, care sunt și ei purtători ai virusului (Marea Britanie și Australia) sau care au extins vaccinarea până la vârsta de 45 de ani, atât la femei, cât și la bărbați (Statele Unite ale Americii).Cancerul de col uterin poate fi depistat prin testul Babeş-Papanicolau, o investigație medicală simplă, care este gratuită în România, iar medicii recomandă ca toate femeile cu vârsta între 18 şi 64 de ani să facă anual testul. Depistat într-o fază incipientă, cancerul de col uterin poate fi tratat. Numărul mare de cazuri și de decese din țara noastră arată însă că puține românce fac această analiză periodic.