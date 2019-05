Ție ce îți taie respirația? Respir - o campanie de informare despre astm, boala cronică mult sub-diagnosticată ce afectează un milion de români

Astmul este o boală inflamatorie cronică a căilor respiratorii cu un impact major asupra calității vieții. Cu o prevalență în creștere mai ales în rândul tinerilor, astmul trebuie tratat ca o problemă prioritară de sănătate publică.În cadrul campaniei "Respir" este pusă la dispoziția publicului larg platforma de informare www.viatacuastm.ro, un instrument care să vină în ajutorul pacienților cu astm și al aparținătorilor și broșura "Viața cu astm", unde cei interesați vor găsi raspunsuri la cele mai frecvente întrebări cu privire la călătoria pacientului cu astm."Educația în sănătate este foarte importantă. Un pacient cu astm bine informat va înțelege că pentru a ține astmul sub control este esențial să ia tratamentul așa cum i-l prescrie medicul și să se prezinte la control cu regularitate. Astmul este o afecțiune care poate fi ținută sub control și un pacient diagnosticat poate avea o calitate bună a vieții și se poate implica aproape în toate tipurile de activități în care se implică și persoanele sănătoase", afirmă Rozalina Lăpădatu, director al Institutul pentru Dezvoltare în Sănătate și Educație.pentru a trata inflamația căilor respiratorii și a ține afecțiunea sub control, conform datelor Societății Europene de Boli Respiratorii. Aceștia se supun astfel riscului ca pe termen lung afecțiunea să se agraveze, iar crizele de astm să devină din ce în ce mai frecvente."Astmul poate fi ținut sub control cu tratamentul potrivit la momentul potrivit: terapie de fond, care se administrează zilnic, indiferent dacă pacientul manifestă sau nu simptomele specifice, și terapie la nevoie pe care pacientul trebuie să-l folosească de îndată ce simte instalarea simptomelor specifice crizei de astm. Cu toate acestea, până la 70% dintre pacienți, în momentul în care se simt bine, aleg să renunțe la terapia de fond și folosesc tratament doar în situațiile de urgență. Riscul de agravare a bolii devine astfel unul major pentru acești pacienți", a afirmat conf. univ. dr. Roxana Maria Nemeş, medic primar pneumolog și medic specialist pediatru.Astmul este o afecțiune caracterizată prin episoade de agravare a inflamației căilor respiratorii, care, în cazul unui pacient cu astm, sunt sensibile și hiper-reactive. Astfel, pacientul este nevoit să fie atent la o serie de factori declanșatori care pot fi alergici, acarienii din praf, polenul, părul de animale, sau non alergici precum fumatul sau frigul."Un medic specialist va ajuta pacientul să identifice și să înțeleagă mecanismul de acțiune al factorilor declanșatori. Pacientul care are astmul sub control este cel care urmează tratamentul prescris și care știe ce factori declanșatori trebuie să evite astfel încât crizele de astm să fie din ce în ce mai rare. Cel mai des întâlniți alergeni sunt praful de casă, mucegaiul, polenul, părul de animale. Există și o serie de factori non-alergenici care pot declanșa crizele de astm precum aerul rece, ceața, fumul, fumatul activ și pasiv, refluxul gastro-esofagian", a explicat dr. Elena Camelia Berghea, șef șucrări și vicepreședintele al Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică.Cu informațiile și tratamentul potrivit, astmul poate fi ținut sub control, iar pacienții cu astm și cei dragi lor se pot bucura de o calitate bună a vieții: "Știm cât este de important ca pacienții care suferă de boli cronice să-și găsească sprijin în rândul altor pacienți. COPAC este o voce pentru toți pacienții cronici din România și prin intermediul acestei campanii ne-am propus să fim mai aproape de cei 1.000.000 care trăiesc cu astm. Îi încurajăm pe fiecare dintre ei să ne scrie pe site-ul campaniei,, vor găsi la noi un sfat, o recomandare și poate alte persoane care se confruntă cu aceleași dificultăți", a declarat Radu Gănescu, președintele Coaliției Pacienților cu Afecțiuni Cronice.Campania "RESPIR" este susținută și de Caravana cu Medici şi de clubul sportiv CSM Bucureşti.