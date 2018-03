Ministrul Sanatatii: Problema imunoglobulinelor s-a rezolvat partial. 10.000 de doze din Austria vor intra in tara in maximum doua saptamani

Sorina Pintea a precizat ca Austia, Italia si Statele Unite ale Americii s-au oferit sa ofere ajutor Romaniei dupa ce Romania a activat, in urma cu o saptamana, mecanismul de protectie civila in cazul imunoglobulinei, din cauza ca medicamentul lipseste de pe piata de mai bine de jumatate de an.Sorina Pintea a adaugat ca, dupa cele 10.000 de doze din Austria (echivalentul a 50 de kilograme), urmeaza sa mai ajunga in Romania inca 100 de kilograme de imunoglobulina, din Italia si Statele Unite."Ceea ce am cerut si urmeaza sa primim ajunge pentru urmatoarele 2-3 luni", a precizat Sorina Pintea.Intrebata de jurnalisti si ce se va intampla daca in urmatoarele doua saptamani apare vreo urgenta, pana ca primele 10.000 de doze sa intre in tara, Sorina Pintea a raspuns ca "imi este greu sa va raspund la aceasta intrebare".Ministerul Sanatatii precizeaza, intr-un comunicat remis luni, ca pregateste proiectul de Hotarire de Guvern pentru deblocarea fondurilor din Fondul de Rezerva al Guvernului pentru achizitia primelor 10.000 de doze de imunoglobulina.