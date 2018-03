Alegeri Rusia 2018 Alegatorii rusi din regiunea Perm acuza faptul ca angajatorii lor ii preseaza sa mearga la urne si sa aduca dovezi ca au votat

Jurnalistii Associated Press scriu ca a vazut mesaje trimise vineri mai multor angajati la nivel regional, prin care acestia sunt indemnati sa-si indeplineasca datoria de cetateni si sa raporteze cand si unde au votat. Intr-un mesaj se precizeaza ca angajatorii vor tine o evidenta cu aceste informatii si o vor preda conducerii.Un angajat al administratiei regionale din Perm a declarat, sub protectia anonimatului, de teama unor repercusiuni, ca asemenea mesaje au fost trimise personalului in domeniul edicatiei, sportului si institutiilor administrative.In contextul in care autoritatile sunt sigure ca Vladimir Putin va obtine un nou mandat, ele depun eforturi ca prezenta la vot sa fie cat mai mare.Vladimir Putin este creditat cu aproximativ 70% din intentiile de vot in cele mai recente sondaje, el fiind apreciat in tara sa pentru ca a readus stabilitatea dupa anii '90, insa cu pretul unui recul al libertatilor.In varsta de 65 de ani, Putin urmeaza sa obtina duminica cel de-al patrulea mandat, care il va mentine pentru inca 6 ani la Kremlin, pana in 2024, cand se va implini aproape un sfert de secol dupa ce a fost desemnat succesorul lui Boris Eltin.Candidatul Partidului Comunist, Pavel Grudinin, este creditat in sondaje cu 7-8% din intentiile de vot, iar al treilea clasat, ultranationalistul Vladimir Jirinovski, cu 5-6%, acesta fiind urmat de jurnalista Ksenia Sociak, creditata cu 1-2% din intentiile de vot. Ceilalti patru candidati sunt creditati cu scoruri neglijabile.