cum-sa-devii-capitalist-cand-nu-ai-niciun-capital

​Recomandare de lectura

Ca sa te imbogatesti nu trebuie sa fii educat la scoli de elita, sa ai bani, sa fii creativ sau sa ai o idee. Nu trebuie decat sa vrei sa incalci niste reguli.

La 19 ani am fondat o firma de software, avand in cont doar 119 dolari. Cinci ani mai tarziu, aceasta a fost evaluata la 10,5 milioane de dolari. Nu ma consider exceptional de inteligent. Pur si simplu am inteles ceva ce stiu putini oameni: ca sa te imbogatesti nu ai nevoie de foarte multi bani sau de o idee originala.

In prezent, obtin lunar peste 100 000 de dolari din venituri pasive. In plus am propria firma de capital si detin podcastul The Top Entrepreneurs, care are peste 10 milioane de descarcari. Din aceasta carte vei afla cum am devenit dintr-un ins care a renuntat la facultate un membru al clubului bogatilor de tip nou. Nu las nimic nedezvaluit. Vei vedea declaratiile mele fiscale, profiturile, pierderile si negocierile prin e-mail pe care le fac cand cumpar sau vand firme.

Prin respingerea unor reguli invechite si urmarea unei cai neconventionale poti copia fara rusine ideile altor oameni, poti pune bazele unui startup aproape fara finantare, poti investi intr-o afacere locala care sa-ti aduca niste castiguri uriase si te poti bucura de toate avantajele. NATHAN LATKA

E timpul sa uiti de sfaturile bunicului si sa devii un investitor modern, care vaneaza oportunitati, un antreprenor care obtine venituri din surse suplimentare. Cum? Incalcand urmatoarele patru reguli de aur din vechea garda:

1. Concentreaza-te pe o singura abilitate. Gresit. Nu-ti cultiva o unica mare abilitate ca sa avansezi. In lumea afacerilor din ziua de azi au succes cei care pot face mai multe lucruri in acelasi timp.

2. Fii unic. Gresit. Nu te imbogatesti prin lansarea unei idei noi, ci prin copierea agresiva a altora, adaugand apoi propria ta contributie.

3. Concentreaza-te pe un singur scop. Gresit. Concentreaza-te in schimb pe crearea unui sistem care sa genereze rezultatul pe care-l doresti, nu doar o data, ci de nenumarate ori.

4. Fa apel la mase. Gresit. Masele sunt sarace (venitul mediu in America e de vreo 4 000 de dolari). Lasa-i pe altii sa croiasca prin jungla drumul pe care tu sa pasesti linistit si sa faci bani de pe urma muncii lor grele.

Nathan contesta regulile invechite de afaceri, care pentru majoritatea antreprenorilor sunt litera de Evanghelie, si ne invata – dovedind cu imagini – cum s-a folosit de o cu totul alta serie de reguli ca sa faca avere. E binevenit sa vezi un autor care chiar face ceea ce scrie, iar apoi povesteste despre tacticile sale reale. Aceasta carte nu e o „teorie” de doi bani, ci este pentru oameni de actiune. — Tucker Max, CEO Book in a Box si autorul cartii I Hope They Serve Beer in Hell

NATHAN LATKA este presedintele firmei private Latka Capital, producator executiv si gazda a podcastului The Top Entrepreneurs, cu 10 milioane de descarcari, si CEO la doua companii pe care le-a achizitionat de curand.

Mai este si vedeta serialului de pe Facebook Latka's Money (peste un milion de oameni se conecteaza pentru fiecare episod) si fondatorul companiei de software Heyo. Cum sa devii capitalist cand nu ai niciun capital este prima sa carte.