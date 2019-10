Maria Tanase. Artista, omul, legenda

​Recomandare de lectura

La ora 23.00, silueta firava a Mariei Tanase isi facea aparitia pe usa din fundul salii, imbracata intr-o rochie inflorata, avand prinse la piept, in deschizatura sanilor, cateva garoafe albe. Pe neasteptate, rumoarea se sfarsea, atmosfera devenind o liniste de catedrala. Clientii lasau jenati tacamurile deoparte, pe langa farfurii, iar chelnerii ramaneau nemiscati, randuiti langa perete, cu gura cascata. Asa era de fiecare data.

Din respect si admiratie, chiar si intr-un restaurant nimeni nu indraznea sa vorbeasca peste vocea ei, cum se intampla de obicei cand cantau alti artisti. Iar daca acest lucru totusi se petrecea, Maria se uita semeata la cei neaveniti, luand o pozitie grava si intuindu-i cu ochii ei verzi, pana cand se asternea tacerea. Abia atunci isi indrepta privirea catre orchestra, careia ii schita un semn discret. Inchizand ochii si strangand microfonul in brate, incepea sa cante leganandu-se usor.

„S-a scris mult despre Maria Tanase, needificator. Melodrama, sentimentalismul, senzationalismul ieftin au facut neclara imaginea unui personaj intrat oricum in legenda. Stejarel Olaru ne ofera o cu totul altfel de carte, remarcabila prin valoarea ei documentara si cuceritoare prin talentul literar cu care a fost scrisa. Stiam ca Stejarel Olaru este un istoric eminent, nu stiam ca este si un scriitor de elita. Am aflat acum. Este una dintre cele mai bune carti aparute dupa 1989.” Alex. Stefanescu

„Stejarel Olaru, cu mult talent scriitoricesc, cu inclinatie de «detective psihosocial», cu aplecare maniacala asupra detaliilor, este ca o umbra care in aceasta carte a insotit destinul cantaretei. Maria Tanase trebuie cautata in simbioza intre ea, ca om si artist, si vremea ei. Ca era sloboda la gura, dar si in comportament, cuceritoare ca prezenta scenic si ca voce, cu un autentic chef de a trai prin cantec, nativ charismatica, generoasa si iubitoare de oameni, dar si tradata de ei, opusul parvenitismului, de o simplitate uluitoare, este adevarat. Ca si-a dorit cu ardoare sa cante ca o pasare libera, stiind ca mereu se va intoarce in colivia de unde a plecat si unde s-a nascut, ca aceasta libertate i-a fost luata, veti afla din aceasta carte, pentru ca, da, Maria Tanase este o legenda.” Aurora Liiceanu