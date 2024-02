Generalul în retragere Ben Hodges, un fost comandant al trupelor americane din Europa, spune că animozitatea fostului președinte Donald Trump față de NATO nu are legătură cu faptul că unele din țările membre nu respectă angajamentul benevol de a cheltui 2% din PIB pe apărare, relatează Business Insider.

Generalul in retragere Ben Hodges in perioada in care era la comanda fortelor americane din Europa Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP / Profimedia