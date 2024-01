RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 23 Ianuarie 2024, 15:52

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis creșterea puternică a producției de drone, o armă devenită indispensabilă în cursul războiului, însă militarii săi identifică tot mai multe probleme în ceea ce privește calitatea echipamentelor pe care le primesc pentru a lupta cu armata rusă, relatează Reuters într-un reportaj făcut în prima linie a frontului.

Operator de drone ucrainean Foto: Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Un militar ucrainean din apropierea frontului se uită cu ochelarii săi VR și prinde cu ambele mâini maneta de control pentru a ghida o dronă asupra pozițiilor ruse.

Însă militarul care folosește apelativul „Sam” se uită în sus și se plânge că „nu există transmisiune video”.

Dronele, numite și aeronave fără pilot, au devenit o armă crucială pentru forțele armate ucrainene de la începerea invaziei rusești în februarie 2022. Într-un singur moment sute de astfel de aeronave pot survola deasupra pozițiilor rusești care se întind de-a lungul întregii granițe de est a țării până în regiunea Herson din Sud.

Însă multe dintre ele sunt asamblate în grabă de voluntari iar lipsa calității afectează capacitatea operatorilor ucraineni de a supraveghea și ataca pozițiile forțelor de invazie.

Operatorii ucraineni de drone spun că a scăzut calitatea echipamentelor primite

Operatori ai „Raroh”, un escadron ucrainean de aeronave fără pilot detașat în regiunea Donețk din estul țării, spun că ar prefera să aibă 10 drone de calitate decât 50 mai puțin fiabile.

„Cele mai comune probleme sunt problemele cu legătura video și cu cea de controlare”, le-a spus „Sam” reporterilor de la Reuters care au vizitat recent linia frontului.

„Iar majoritatea problemelor sunt din cauză că de foarte multe ori sunt folosite componentele de calitate slabă pentru a face dronele și mai ieftine”, a explicat militarul ucrainean.

Unii din operatorii de drone ai Kievului au cerut ca echipamentele pe care le primesc să fie testate înainte să le fie trimise pentru a fi folosite în luptă.

„Trebuie să testăm noi dronele furnizate de producători noi sau făcute de un civil”, a declarat pentru Reuters un alt militar ucrainean care folosește apelativul „Fest”.

„Pe lângă pierderea dronei în sine, putem pierde muniție care nu este ieftină”, a adăugat el.

„Pit”, un alt operator ucrainean, spune că dronele ar trebui să fie produse după anumite standarde uniformizate pentru ca militarii să știe în avans cum funcționează dacă li se cere să le folosească.

„Muncești mult și trebuie să faci zbor după zbor când dronele diferă mult. Una are controloare diferite, alta are setări diferite și așa mai departe. Când ești sub presiune se întâmplă să îți scape un detaliu și asta duce la ratarea unei ținte”, a afirmat el.

FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Aeronavele fără pilot au devenit o armă crucială în războiul din Ucraina

Folosirea pe câmpul de luptă a așa-ziselor drone FPV (First Person View), cele care permit surprinderea de imagini video în timp real, s-a dovedit a fi una dintre cele mai eficiente strategii ale forțelor ucrainene în ceea ce privește raportul dintre costuri și rezultate.

Însă, în pofida handicapului major pe care forțele Moscovei l-au avut în ceea ce privește dronele la începutul războiului, trupele rusești au ajuns acum să fie cel puțin la fel de bine echipate precum cele ucrainene la acest capitol. Zilele din primul an al invaziei în care dronele ucrainene puteau survola nestingherite câmpul de luptă pentru a-i îndemna pe militarii ruși să se predea sunt deja o amintire îndepărtată.

Pe lângă recuperarea decalajului față de ucraineni, rușii și-au îmbunătățit dramatic și capabilitățile de război electronic prin care pot neutraliza aeronavele fără pilot inamice.

Dronele folosite în războiul din Ucraina cad în principal în una din trei categorii: cele cu rază lungă, folosite pentru lovituri adânc în spatele liniilor inamice, cele de atac, utilizate pentru lovirea echipamentelor și trupelor adverse, și cele de supraveghere, indispensabile pentru operațiunile de recunoaștere.

Pierderea superiorității în ceea ce privește a treia categorie a fost invocată direct de generalul Valeri Zalujnîi, șeful Statului Major de la Kiev, în comentariile sale din noiembrie anul trecut în care a lăsat de înțeles că ofensiva de vară a Kievului a eșuat.

„Problema constă în faptul că noi vedem tot ce face inamicul, iar ei văd tot ce facem noi. Pentru a ieşi din acest impas, avem nevoie de ceva nou”, declara atunci generalul ucrainean, subliniind totodată necesitatea unui „salt tehnologic” în înzestrarea armatei sale pentru a putea să avanseze.

O lună mai târziu, președintele Volodimir Zelenski declara că Ucraina va produce un milion de drone anul acesta, amintind de eforturile majore de creștere a producției după declanșarea invaziei rusești.

Însă, în pofida impactului lor pe câmpul de luptă, operatorul „Sam” a afirmat că ele nu pot câștiga războiul pe cont propriu și că artileria convențională rămâne o armă importantă împotriva trupelor rusești care ocupă poziții pe care le-au fortificat prin eforturi ce au durat luni de zile.

„Acest război are cumva o componentă high tech și una de școală veche cu război de tranșee. Războiul modern de astăzi combină tacticile moderne cu tacticile de școală veche”, a declarat militarul ucrainean.

