Trupele ruse îşi continuă înaintarea printre ruinele oraşului Mariinka din regiunea ucraineană Doneţk şi încearcă să închidă cercul în jurul oraşului Avdiivka pentru a-şi extinde teritoriul pe care-l controlează în estul Ucrainei, unde armata ucraineană se pregăteşte pentru o lungă rezistenţă după eşecul contraofensivei sale, în timp ce Kievul nu mai este sigur pe continuarea ajutorului militar şi financiar occidental la nivelul oferit până în prezent de când a început invazia rusă, consemnează miercuri AFP şi EFE.

Oraşul ucrainean Mariinka, complet devastat de lupte Foto: AP / AP / Profimedia

Potrivit serviciului militar de informaţii britanic, oraşul Mariinka se află în mare parte sub controlul trupelor ruse, dar este complet în ruine după luptele desfăşurate în această localitate ce avea circa 10.000 de locuitori înainte de război şi care se află pe linia frontului încă din anul 2014, când a avut loc primul conflict armat cu separatiştii pro-ruşi din vestul Ucrainei, citează Agerpres.

În raportul său de miercuri privind evoluţia frontului, Statul Major ucrainean semnalează că zona cea mai fierbinte rămâne Avdiivka, oraş pe care trupele ruse încearcă să-l încercuiască din octombrie. Nici ariergarda ucraineană nu a fost scutită de atacurile armatei ruse, care a lansat zeci de drone noaptea trecută, lovind ţinte în regiunea central-vestică Hmelniţki.

„Ucraina nu are suficienţi soldaţi, în timp ce Rusia nu are probleme aici”

Dar pe ansamblu frontul se află în impas, fără să se întrevadă pe termen scurt vreo soluţie tactică prin care armata ucraineană să poată străpunge liniile ruseşti, după contraofensiva în care a eliberat doar o mână de sate, însă a pierdut multe efective şi echipamente, provocând în prezent îndoieli în rândul unor politicieni occidentali asupra utilităţii continuării ajutorului occidental. Totuşi, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care miercuri a spus că Ucraina nu are alternativă la victorie în acest război, susţine că-l poate câştiga dacă primeşte în continuare din partea Occidentului sprijinul financiar şi militar pe care-l cere.

Însă, „chiar sub perfuzia continuă a Occidentului, Ucraina nu are suficienţi soldaţi, în timp ce aici Rusia nu are probleme”, explică pentru France Presse un înalt responsabil militar european din cadrul NATO. Acesta remarcă de asemenea că „în ciclurile de instrucţie (oferită de NATO soldaţilor ucraineni) se prezintă de acum înainte persoane cu vârste mai mari”.

„Acum trebuie să ne înţelegem cu Zelenski, să-l facem să renunţe la poziţia sa destul de înclinată spre a merge până la capăt. Nimeni nu spune asta oficial, dar eu cred că este oarecum ceea ce se pregăteşte”, comentează acelaşi responsabil din NATO.

Blocaj pe front, blocaj în furnizarea ajutorului militar, Zelenski criticat

Blocajul de pe front recunoscut în noiembrie de comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnîi, şi incertitudinea asupra continuării susţinerii militare şi financiare din partea SUA şi a UE au început să-i aducă lui Zelenski critici şi pe plan intern. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, un vechi adversar politic al său, l-a acuzat că vinde o naraţiune excesiv de „euforică” a evoluţiei războiului, în contrast cu realismul lui Zalujnîi, ale cărui concluzii despre intrarea conflictului într-o etapă „poziţională” nu au fost acceptate de liderul de Kiev.

Acesta din urmă şi-a anulat marţi fără explicaţii un discurs pe care urma să-l susţină prin videoconferinţă în Congresul SUA pentru a încerca să obţină un ajutor financiar de 61,4 miliarde de dolari cerut de preşedintele democrat Joe Biden pentru Ucraina, ajutor blocat de republicani întrucât democraţii refuză înăsprirea politicii împotriva migraţiei ilegale, existând însă şi unii congresmeni republicani ce se opun oricum continuării acestui ajutor.

Şi UE este aşteptată să se pronunţe, la summitul european de săptămâna viitoare, asupra unui nou ajutor financiar destinat Ucrainei, în valoare de 50 de miliarde de euro pentru următorii patru ani, dar deocamdată nu este întrunită unanimitatea necesară din cauza refuzului Ungariei.

