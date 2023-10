INTERVIU Miercuri, 25 Octombrie 2023, 08:10

52

​„Limba este ATACMS înmulțit cu F-16" este mesajul unei campanii lansate de un blogger ucrainean și susținut de mai mulți jurnaliști și persoane publice din Ucraina. Scopul campaniei constă în îndemnul către ucrainenii aflați peste hotare să vorbească în limba ucraineană, nu rusă.

Refugiati ucraineni la vama Siret Foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Mesajul bloggerului Iaroslava Gres a fost postat pe pagina Mișcării „Pentru limbă” (“За мову” - în originar).

HotNews.ro a vorbit cu o jurnalistă de la Kiev care a susținut această campanie - Marichika Palamarciuc, specializată în domeniul culturii la publicația „Kyiv Post”.

Răspunsurile jurnalistei din cadrul acestui interviu au fost date în limba ucraineană.

De ce ați decis să susțineți apelul ca ucrainenii să vorbească ucraineană? Și ce înseamnă „Limba este ATACMS înmulțit cu F-16"?

Marichika Palamarciuc: „Limba este ATACMS înmulțit cu F-16" - această expresie aparține unei cunoscute personalități publice ucrainene, jurnalista Iaroslava Gres, care este și coordonatoarea platformei UNITED24 a președintelui Ucrainei.

Ea a apărut pe pagina sa de Instagram după o călătorie în străinătate, unde a auzit refugiați ucraineni vorbind în limba rusă într-un parc. Expresia, precum și postarea în sine, au fost distribuite de aproape 10 mii de utilizatori. Am distribuit-o și eu pe pagina mea.

Limba este cea mai mare comoară a oricărei națiuni, bogăția spirituală a fiecărui popor și identitatea națională. Limba este o armă puternică împotriva inamicului, așa că este ATACMS înmulțit cu F-16.

Care este situația actuală a utilizării limbii ucrainene de către ucrainenii din străinătate?

Personal, am fost în străinătate în timpul invaziei la scară largă doar o singură dată. Am fost în Polonia pentru a-mi duce finul în clasa întâi pentru prima dată.

Am fost plăcut surprinsă că a mers la o școală ucraineană, care a fost deschisă pentru prima dată într-un oraș mic. O mulțime de copii ucraineni și părinții lor s-au adunat la ceremonie. Toată lumea a cântat imnul ucrainean și m-am simțit foarte mândră. Nu am auzit ca cineva să vorbească limba rusă, dar dacă aș fi auzit, mi-ar fi fost foarte rușine.

Toți ucrainenii știu limba ucraineană?

Este important să definim în mod clar despre cine vorbim aici. Fie etnici ucraineni, fie cetățeni ai Ucrainei. Ucraina este o țară multiculturală, în care trăiesc reprezentanți ai diferitelor națiuni. Așadar, dacă un etnic ucrainean nu-și cunoaște limba maternă, este cel puțin foarte ciudat.

Pentru mulți ucraineni de astăzi, rusa este limba criminalilor, a ocupanților și a violatorilor. Iar noi, ucrainenii, nu vom uita prea curând toate crimele de război comise de armata rusă.

În public, toți cetățenii Ucrainei ar trebui să depună efortul ca să vorbească ucraineană. În privat, suntem cu toții liberi să vorbim limba noastră maternă, pentru că Ucraina este o țară a libertății.

Noi ne dorim ca spațiul personal al fiecăruia să fie respectat, iar statul ar trebui să facă și el acest lucru. La noi locuiesc ucraineni, ruși, români, bulgari, polonezi, maghiari și multe alte națiuni - și toți se bucură de libertățile pe care le oferă legile și Constituția noastră.

Cum sunt percepuți ucrainenii care vorbesc limba rusă? S-a înrăutățit situația de la începutul războiului de amploare din februarie 2022?

Înainte de războiul pe scară largă, 90% dintre prietenii mei vorbeau rusă, acum, dimpotrivă, aproape toată lumea încearcă să treacă la limba ucraineană. În Kiev, poți auzi limba ucraineană aproape peste tot.

Numele străzilor, monumentele și tot ceea ce seamănă cumva cu ceva sovietic sau rusesc au fost practic eliminate. Atitudinea față de cetățenii ucraineni vorbitori de limbă rusă nu s-a schimbat în general, dar este posibil să fi existat mai multe cazuri de conflicte interne pe această bază, deși nu aș putea spune acest lucru fără statisticile poliției. Pentru mine, este mai bine să vorbesc „surzhyk” (dialect al limbii ucrainene - n.r.) decât limba inamicului, iar pentru mine personal, rusa este limba inamicului.

„Am vorbit și eu limba rusă, am învățat-o la școală”

A existat o problemă cu utilizarea limbii ruse în Ucraina până în februarie 2022?

Nu a existat nicio problemă. Și este păcat că nu ne-am dat seama ce probleme invitam pe pământul nostru. Am vorbit și eu limba rusă. Am învățat-o la școală, dar când am înțeles și am citit adevărata istorie a Ucrainei, nu cea pe care am fost învățați, mi-am dat seama că limba rusă ne-a fost impusă timp de mulți ani și am căzut și eu sub acest jug al rusificării.

Am început să învăț limba mea maternă în 2014 și am trecut complet la ucraineană acum cinci ani. Am observat că sunt o persoană care vorbește rusă și cu totul altă persoană care vorbește ucraineană, două personalități complet diferite.

Limba mea maternă mă inspiră și îmi dă putere, ceva special se trezește în mine.

Care este principala frază în ucraineană pe care ați dori să o spuneți comunității mondiale și Rusiei în special?

Ucrainenii sunt acum o națiune puternică și liberă. Rusia devine un stat marginal în întreaga lume civilizată. Și dacă cineva nu a realizat încă acest lucru, după victoria noastră, o nouă generație de copii care au stat în subsoluri sub bombardamente sau care și-au pierdut părinții va crește și va arăta ce înseamnă «ми браття козацького роду», („suntem frați din familia cazacilor" - traducere în română). Dar asta va fi o altă poveste.

Potrivit diferitor estimări, în prezent între 1,3 milioane și 3 milioane de ucraineni se află în continuare în afara țării lor.

Anterior, într-un interviu pentru HotNews.ro, expertul ucrainean de politică externă Ivan Us a explicat ce rol joacă limba rusă în agresiunea Moscovei asupra țărilor din jur, ce reacție au mulți vorbitori de limbă rusă din Ucraina la pretenția Moscovei că vrea „să-i elibereze” și de ce crede că redenumirea limbii ruse la nivel internațional ar putea fi pusă în discuție.