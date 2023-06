​Un pașaport care a fost găsit în timpul unei percheziții la biroul rus al liderului grupării Wagner, Evgheni Prigojin, era folosit de sosia acestuia pentru a intra în Lituania în 2020, în încercarea de a genera un scandal internațional, a anunțat miercuri serviciul de contrainformații al Lituaniei, relatează Reuters.

un pasaport al sosiei lui Prigojin, gasit in timpul perchezitiilor din biroul sau de la sediul Wagner din Rusia Foto: Russian Look Ltd. / Alamy / Alamy / Profimedia