Opt noi brigăzi de soldaţi ucraineni au fost formate pentru a lua parte la o viitoare contraofensivă, în contextul în care se speculează tot mai mult cu privire la calendarul acesteia şi la posibilitatea de a reuşi să le aplice o înfrângere serioasă invadatorilor ruşi, relatează The Guardian.

Bahmut este cea mai fierbinte zonă de pe linia frontului Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pe fondul îngrijorării că rezerva de ucraineni dispuşi să lupte se diminuează pe măsură ce războiul atinge pragul de 15 luni, s-au ridicat semne de întrebare cu privire la succesul procesului de recrutare pentru forţa de asalt, notează The Guardian.

Ministrul ucrainean de interne a declarat însă marţi că au fost "formate complet" brigăzile iniţiale pregătite pentru "furtună", care cuprind până la 40.000 de soldaţi, dar a adăugat că acestea vor avea nevoie de o pregătire suplimentară înainte de a fi gata să ia parte la lupte.

Ihor Klimenko, ministrul de interne, a declarat într-un interviu pentru Interfax Ucraina că trupele vor fi reechipate, iar procesul de instruire va dura încă două-trei săptămâni înainte de a putea fi însărcinate cu "operaţiuni de asalt ofensiv adecvate" alături de armata ucraineană.

Generalul-colonel Oleksandr Sîrski, comandantul forţelor terestre ucrainene, a declarat în timpul unei vizite la Bahmut că "a luat o serie de decizii necesare menite să asigure o apărare eficientă şi să provoace pierderi maxime inamicului". Într-o înregistrare video a vizitei sale, în cadrul căreia a înmânat distincţii soldaţilor, comandantul a declarat: "Oferim rezerviştilor noştri posibilitatea de a se pregăti şi ne pregătim noi înşine pentru acţiuni viitoare".

Strategia Ucrainei este de a provoca pierderi grele Rusiei pe măsură ce avansează treptat în Bahmut. Documentele scurse de la Pentagon au indicat că Kievul a trimis întăriri pentru a împiedica încercuirea oraşului, în timp ce îşi construieşte treptat o forţă capabilă să organizeze un contraatac pe măsură ce vremea se îmbunătăţeşte. Aceleaşi documente care au făcut obiectul unor scurgeri de informaţii au precizat că un exerciţiu de simulare a ajuns la concluzia că Ucraina are nevoie de 12 brigăzi proaspete pentru a străpunge frontul, cuprinzând trei brigăzi proprii şi nouă brigăzi antrenate şi echipate cu tancuri Leopard occidentale şi alte tancuri, vehicule blindate şi alte echipamente la standarde NATO.

Nu este clar dacă forţa de contraatac nou formată, care are misiunea de a ajuta armata regulată, face parte din brigăzile necesare sau din rezervele suplimentare, notează The Guardian. Deşi formată de Ministerul de Interne, Klimenko a precizat că forţa, odată desfăşurată, se află sub controlul Ministerului Apărării.

Membrii forţei sunt toţi voluntari, cuprinzând un amestec de recruţi nepregătiţi, poliţişti şi unii veterani ai luptelor anterioare cu Rusia, deşi pentru a desfăşura operaţiuni ofensive se consideră în general că este necesar un grad mai ridicat de pregătire, menţionează The Guardian.

Şi Rusia se pregăteşte, la rândul ei, pentru următoarea fază a războiului, în speranţa că poate împiedica Ucraina să facă orice avans semnificativ şi îşi poate consolida ocupaţia pe întinderea de teritoriu pe care a cucerit-o în est şi în sud. Ministrul apărării, Serghei Şoigu, a cerut companiilor ruseşti de armament să crească rapid "ritmul şi volumul producţiei" şi, în special, să dubleze producţia de rachete de înaltă precizie. Succesul invaziei depinde de "reaprovizionarea la timp", a declarat el la televiziunea de stat.