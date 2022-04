Cadavrele a 1.150 de civili au fost descoperite în regiunea Kiev de la declanşarea invaziei ruse, iar 50-70% dintre acestea aveau răni provocate de gloanţe trase cu arme de calibru mic, a anunţat joi poliţia capitalei ucrainene, scrie Reuters.

Razboi in Ucraina - maternitate bombardata Foto: Mstyslav Chernov / AP - The Associated Press / Profimedia