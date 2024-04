POLITIC Joi, 25 Aprilie 2024, 18:21

Candidatul PUSL la Primăria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a transmis, joi, un nou mesaj pentru PSD, care i-a cerut să se retragă din cursă și să o susțină pe Gabriela Firea. „Nu mă retrag şi nu negociez cu nimeni”, afirmă Piedone. La rândul lui, Ciolacu îi transmite că a „încheiat orice dialog”.

Marcel Ciolacu si Piedone Foto: Colaj / Sursa foro: Inquam

Piedone a susținut din nou că nu se va retrage din cursă, spunând că „zvonurile de retragere sunt la bursa zvonurilor, aruncate de cancelariile şi zvonacii de partid, să îndoiască electoratul”.

„Haideţi să închidem odată... Retragere, mesaje, porumbei călători... Şi este ultima dată când răspund la aceste întrebări... Nu mă retrag şi nu negociez cu nimeni. Nu m-a sunat şi nu sun pe nimeni. (...) Zvonurile de retragere sunt la bursa zvonurilor, aruncate de cancelariile şi zvonacii de partid, să îndoiască electoratul. Din păcate, s-au îndoit singuri şi electoratul astăzi este în faza de analiză”, a declarat Cristian Popescu Piedone, întrebat despre declarațiile liderului PSD, care spunea că „locul lui Piedone este în echipa PSD - PNL.

Ciolacu: „Îi urez din acest moment sănătate”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat spunând că „oferta sa pentru Piedone s-a încheiat.

Întrebat, joi, de jurnaliști, despre refuzul lui Piedone de a renunta la candidatură și de a susține campania Gabrielei Firea, Ciolacu a spus că a „încheiat” dialogul cu acesta. Întrebat dacă a vorbit cu Piedone, liderul PSD a spus că tot schimbul de mesaje a fost prin presă.

„Îi urez succes. Tot ce am vrut să-i transmit, i-am transmis până astăzi. Am încheiat orice dialog și orice oferta pentru domnul Cristian Popescu Piedone. Eu am spus ca trebuie sa ne gandim la ce avem de construit pentru Bucuresti, sa nu incercăm sa rămânem blocati în visele personale. Și cu asta am încheiat. Îi urez din acest moment sănătate”, a declarat Ciolacu.

Marți seară, Marcel Ciolacu a făcut apel la „prietenul” Cristian Popescu Piedone să se așeze la masă împreună și să o susțină pe Gabriela Firea în cursa pentru primăria Capitalei. Cristian Popescu Piedone refuză oferta și îi dă replica pe Facebook că „ați uitat de oamenii nedreptățiți și mințiți de Nicușor Dan și ați amanetat Bucureștiul pentru interesele voastre meschine”.