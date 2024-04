POLITIC Joi, 18 Aprilie 2024, 14:59

​Preşedintele PSD Bucureşti, Gabriela Firea, a declarat joi că situaţia candidatului susţinut de PSD şi PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, ar urma să fie discutată într-o întâlnire a coaliţiei, în acest sfârşit de săptămână sau luni dimineaţa.

Gabriela Firea, Marcel Ciolacu și Cătălin Cîrstoiu și Nicolae Ciucă Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Este comunicat faptul că domnul prim-ministru se întoarce în ţară mâine. Cu siguranţă în weekend sau luni dimineaţă vom avea o întâlnire la nivelul coaliţiei de guvernare, unde se va discuta şi acest subiect, pe lângă celelalte teme politice. Şi cu siguranţă se va lua o decizie, care va fi ulterior anunţată în cadru adecvat, într-un cadru politic. (...) Nu pot eu să speculez (în legătură cu o posibilă retragere - n.r.), înainte ca liderii coaliţiei, preşedinţii celor două mari partide, să discute la întoarcerea premierului în ţară”, a explicat Gabriela Firea, potrivit Agerpres.

Președintele PNL București a negat informaţiile conform cărora echipele de campanie nu ar mai dori să strângă semnături pentru Cătălin Cîrstoiu.

„Colegii noştri de la toate sectoarele, cele şase sectoare, atât PSD, cât şi PNL, chiar şi în acest moment sunt în cartiere, pe străzi şi adună semnături atât pentru primarul general candidat, cât şi pentru primarii de sector. De asemenea, pentru Consiliul General şi consiliile locale. Noi ne facem treaba cât putem de bine până în ultima secundă, indiferent ce se va întâmpla, ce decizie vor lua liderii coaliţiei", a declarat senatoarea PSD.

Explicațiile Gabrielei Firea vin în contextul în care PSD și PNL au anunțat public că așteaptă din partea lui Cătălin Cârstoiu o conferință în care să dea explicații presei despre activitățiile sale la clinica privată a familiei în timp ce deținea funcția de manager al spitalului Universitar.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a răspuns, miercuri, întrebat despre retragerea lui Cătălin Cîrstoiu din cursa pentru Primăria Capitalei, că „abordarea cea mai corectă” este ca medicul să organizeze o conferință de presă în care să explice toate acuzațiile care i se aduc:

"În momentul de faţă eu cred că abordarea cea mai corectă, după ce decizia coaliţiei a fost ca domnul doctor Cîrstoiu să fie candidatul comun pentru Primăria Generală a Capitalei, este ca domnul doctor să facă o conferinţă de presă şi să răspundă la toate acuzaţiile. Nu am avut o discuţie nici cu domnul Ciucă, nici cu domnul Cîrstoiu despre retragere. Am avut discuţii în coaliţie privind anumite lucruri sesizate. E normal că am avut aceste discuţii cu staff-urile tehnice şi cu oamenii politici din coaliţie, dar nu e un lucru anormal. Nu am avut o discuţie punctuală de a retrage pe cineva sau de a veni cu alt candidat. (...) Primul pas este ca domnul Cîrstoiu să ţină această conferinţă şi cred că nu putem merge mai departe dacă nu lămurim toate aceste acuzaţii", a spus premierul.

Cătălin Cîrstoiu a susținut din nou, miercuri seară, că nu este în stare de incompatibilitate, că nu este în nicio relație contractuală cu clinica Anemona deținută de soția sa și că nu a încasat niciun ban de acolo. El a admis, la B1TV, că a consultat pacienți la clinica privată, spunând însă că a făcut-o la solicitarea medicilor de acolo, fără a fi plătit: „Până la urmă, nu am omorât pe nimeni, am respectat jurământul lui Hipocrate”.

Amintim că HotNews.ro a scris că în timp ce era manager la Spitalul Universitar de Urgență București Cîrstoiu a continuat să ofere consultații la clinica privată deținută de soția sa.

Patru pacienți au povestit pentru HotNews.ro cum au ajuns să plătească sume de sute și de mii de lei la clinica Anemona. Doi dintre ei se operaseră la Spitalul Universitar la dr. Cătălin Cîrstoiu, iar schimbarea locului de tratament de la stat la privat s-a făcut prin mesaje de la rezidenți. Un altul îl căutase pe medic la stat și a fost îndrumat la privat, tot prin mesaje, pentru un consult la Anemona. Toți patru mărturisesc că, ajunși la Anemona, au fost consultați sau tratați de dr. Cătălin Cîrstoiu. Ei au oferit redacției mesajele și documentele de plată.

