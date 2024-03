POLITIC Vineri, 22 Martie 2024, 12:26

Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuţă, care este și lider al organizației județene a PSD, a avut vineri o primă reacție în noua ancheta declanșată de DNA împotriva sa, el susținând că perchezițiile au fost făcute a doua zi după ce și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat: „Am încredere în justiție”.

Procurorii DNA au făcut percheziții, joi, la Consiliul Județean (CJ) Călărași, la Spitalul Județean și la Direcția Generală pentru Protecția Copilului și Asistență Socială, au declarat surse judiciare pentru HotNews.ro. Ancheta l-ar viza și pe președintele CJ, Vasile Iliuţă, care a fost trimis în judecată de DNA și într-un alt dosar, fiind achitat în prima instanță. DNA nu a făcut niciun anunț oficial legat de noul dosar vizându-l pe Vasile Iliuță.

Președintele Consiliului Județean Călărași și al organizației județene a PSD a reacționat, vineri, printr-un mesaj postat pe Facebook în care susține că are și „a avut mereu” încredere în justiție.

El vorbește și despre dosarul în care a fost trimis în judecată de DNA și achitat în prima instanță, la sfârșitul anului trecut, dar și despre o altă anchetă care ar fi fost declanșată de același procuror în urmă cu opt luni.

„În 2019, cu șase luni înainte de alegerile programate din 2020, am fost făcut inculpat de către procurorul șef al unei unități de parchet. Patru ani de zile acesta a fost subiectul tuturor. Iliuță va fi arestat. În 20 noiembrie 2023, am fost achitat în primă instanță de către Tribunalul București, care a precizat că fapta nu este prevazută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege. În aceeași zi, pe 20 noiembrie, la câteva ore după ce am primit vestea achitării, am fost sunat de un reprezentant al unității de parchet care mă trimisese în judecată, reprezentant care mi-a adresat o invitație pentru o audiere la sediul instituției respective, într-un alt dosar penal, întocmit cu opt luni în urmă, la trei zile după ce avocatul meu a solicitat constatarea nulității rechizitoriului prin care fusesem trimis în judecată în dosarul în care am fost achitat în primă instanță. Acum două zile mi-am anunțat candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Călărași”, afirmă Iliuță.

Vasile Iliuţă mai spune că la perchezițiile de joi a predat „documente care ar fi putut fi trimise prin corespondență”, dar că „niciodată nu trebuie să ne dispară încrederea în justiție”.

Cine este Vasile Iliuță

Vasile Iliuță este la al doilea mandat de președinte al Consiliului Județean Călărași, în 2016 fiind ales din partea PNL. A avut trei mandate de primar al comunei Vâlcelele, în perioada 2000-2012, iar între 2012 și 2016 a fost deputat. În februarie 2020, a fost exclus din PNL și a trecut la PSD, partid pe listele căruia a și candidat pentru un nou mandat la CJ Călărași. El este și președinte al organizației județene Călărași a PSD.

În 2021, Vasile Iliuţă a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu şi şantaj, fiind acuzat că în perioada martie - iulie 2019 şi-ar fi încălcat atribuţiile de serviciu prevăzute de lege, îngrădind dreptul la muncă în cazul a zece angajaţi ai CJ Călăraşi.

Procurorii l-au acuzat pe Iliuţă că nu ar fi aprobat plata drepturilor salariale pentru angajaţii respectivi, în condiţiile în care magistraţii Tribunalului Călăraşi au dispus suspendarea a două hotărâri ale Consiliului judeţean în urma cărora cele 10 persoane fuseseră eliberate din funcţia publică pe care o deţineau.

În noiembrie 2023, Vasile Iliuţă a fost achitat de Tribunalul Bucureşti în acest dosar, decizia nefiind definitivă.

Potrivit deciziei instanţei, care nu este definitivă, Vasile Iliuţă a fost achitat de judecători pentru că „fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege”.