Miercuri, 20 Martie 2024

HotNews.ro

Alături de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, în conferința de prezentare drept candidat PSD-PNL, medicul Cătălin Cîrstoiu și-a încheiat prezentarea proiectului electoral dezvăluind că este un supraviețuitor al cancerului.

Cătălin Cîrstoiu Foto: Inquam Photos / George Calin

El a amintit de sectia de oncologie de la Spitalul Universitar pe care îl conduce, insistând că, multă vreme a vieții sale, cancerul a fost boala care l-a „obsedat” și comentând că de aceeași boală suferă și Bucureștiul.

„Are (spitalul-n.r.) cel mai modern buncăr de radioterapie din Europa de Est, în scurt timp va fi funcțional. Uitându-mă la acest oraș, am văzut că, probabil, prin diverse elemente de diagnostic, are aceeași boală, boala asta care m-a obsedat multă vreme a vieții mele. În fața dvs aveți un supraviețuitor al acestei boli. Sunt sigur, făcând această mărturisire care pentru mine e puțin dureroasă, că împreună vom învinge un oraș bolnav și-l vom face sănătos. Asta am făcut toată viața”, a spus Cîrstoiu.