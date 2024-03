POLITIC Joi, 14 Martie 2024, 12:44

0

După ce rezultatele sondajelor comandate au aruncat în aer scenariul candidaturii comune la primăria Capitalei, PSD și PNL trebuie să ia o decizie până la sfârșitul săptămânii. Există trei opțiuni pe care social-democrații și liberalii le au pe masă și care urmează să fie analizate în ședința Coaliției programată joi.

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu Foto: Lucian Alecu / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pe masa Coaliției primul scenariu pornește de la o candidatură comună. Aici PSD și PNL trebuie să identifice candidatul comun care să adune cât mai multe voturi ale electoratului celor două partide, în așa fel încât să câștige primăria Capitalei. Nu este clar în acest moment cine ar putea fi candidatul surpriză, dar potrivit surselor HotNews.ro, PSD are o soluție nouă în acest sens.

Daniel Băluță, cea mai mare cotă dintre pesediști

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, cu câteva ore înaintea ședinței de Coaliție, că „sunt zero șanse ca PSD să-l susțină pe Cristian Popescu Piedone la Primăria Capitalei” și că situația la PNL e aceeași.

„Dacă mergem separat, PSD o va susține pe dna Firea. Deci dacă mergem separat sunt 2 candidați dna Firea si dl Burduja. Dacă e un candidat comun, în principiu, nu va fi nici dna Firea, nici dl Burduja”, a declarat joi premierul înainte ședinței de Guvern.

De menționat este PSD i-a testat în sondajele interne pe Gabriela Firea și Daniel Băluță. Conform surselor HotNews.ro, Gabriela Firea are o cotă de de 28% în timp ce primarul sectorului 4, Daniel Băluță 31%. De asemenea, PSD are un vot politic cuprins între 28-30% în Capitală.

În timp ce Gabriela Firea a presat ca partidul să-i susțină candidatura primarul sectorului 4, Daniel Băluță a anunțat intern că nu-și dorește să intre în competiția pentru primăria Capitalei, decizia însă aparține conducerii PSD, susțin sursele HotNews.ro.

Calculele liberalilor

De partea cealaltă, liberalii i-au testat pe Sebastian Burduja și Ionuț Lupescu. Conform surselor din PNL, Burduja are un procent de 14% sub scorul PNL (17%) în București, în timp ce Lupescu este cotat cu 22%, însă liberalii susțin că acesta „nu are potențial de creștere”.

„Nu ne bazăm pe Ionuț Lupescu pentru că nu are potențial de creștere. Singura variantă de candidat pentru noi este în acest moment Burduja pentru că are cea mai mică rată de respingere din partea electoratului PSD, undeva la 40%. Burduja are 14% și cu o campanie bună, cu sprijinul primărilor de la sectoare poate să obțină 24-25% că sa câștige Capitala”, susțin sursele citate.

De menționat este că PSD și PNL au nevoie de un candidat comun la Capitală care să adune voturile celor două partide și care să și câștige pentru a valida astfel la nivel național Coaliția și pentru a continua guvernarea.

Un al doilea scenariu aflat pe masa Coaliției este cel al candidaturilor separate PSD candidat propriu și PNL candidat propriu plus candidați separați la primăriile de sector.

PNL a anunțat prin vocea prim-vicepreședintelui Rareș Bogdan că liberalii se vor alinia în spatele lui Sebastian Burduja care are cele mai bune șanse să câștige bătălia politică pentru fotoliul de primar al Bucureștiului.

„Ne vom pune în spatele lui Sebastian și îl împingem înspre 26-27% și câștigăm”, a declarat Rareș Bogdan, întrebat dacă PSD și PNL merg până la urmă separat la Primăria Capitalei.

În urmă cu o săptămână, analiza liderilor din Coaliție arata că 57% din electoratul liberal ar vota cu Nicușor Dan în cazul în care Firea va fi candidat comun și 40% din electoratul PNL ar vota tot cu acesta dacă va candida Sebastian Burduja.

Potrivit calculelor din Coaliție în condițiile unor candidaturi separate, Primăria Capitalei se câștigă sub 30% dacă se menține situația din prezent. „Nicușor e undeva la 30%, și poate lua 95% din electoratul Dreptei Unite și 40% din electoratul PNL”, susțin surse din Coaliție.

Liderii PSD și PNL se reunesc joi la ora 16.00, la palatul Victoria pentru a decide cine va intra în competiția pentru primăria Capitalei.