POLITIC Luni, 11 Martie 2024, 14:31

Liderii PSD și PNL discută luni, în ședința Coaliției, candidații comuni la alegerile europarlamentare din 9 iunie. Surse politice convergente au confirmat pentru HotNews.ro că şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România, Ramona Chiriac, este favorită pentru prima poziție din lista celor două partide la europarlamentare. În schimb, liderii Coaliției nu reușesc să ia o decizie în ceea ce privește candidatul comun la Capitală.

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Potrivit surselor citate, negocierile din Coaliție se apropie de final și sunt stabilite majoritatea candidaților la europarlamentare pentru locurile eligibile.

Ultimele informații arată că social-democrații și liberalii mizează pe 17 locuri eligibile pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie, plus alte două mandate care ar putea fi obținute la redistribuire în funcție de procentul obținut de alianța electorală. Astfel, din cele 19 mandate considerate eligibile de coaliție, PSD revendică 10 candidați plus unu la redistribuire, iar PNL - 7 plus unu la redistribuire.

Conform ultimelor discuții, lista Coaliției pentru alegerile europarlamentare urmează să fie deschisă de o persoană apolitică și, potrivit surselor HotNews.ro, Ramona Chiriac este persoana aleasă.

O altă problemă tranșată în interiorul Coaliției este prezența oamenilor propuși de PUSL (partidul lui Dan Voiculescu) pe locurile eligibile. „Maria Grapini va candida pe unul din locurile eligibile ale PSD, iar Sabina Iosub pe un loc eligibil cedat de PNL”, susțin sursele citate.

Printre noile nume propuse să candideze la alegerile europarlamentare pe un loc eligibil se află, din partea PNL Adina Vălean, Alina Gorghiu și din partea PSD Vasile Dîncu și Simona Bucura Oprescu.

De asemenea ministrul Sănătății, Alexandru Rafila și ministrul Culturii, Raluca Turcan nu vor intra în competiția pentru Parlamentul European. Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu și europarlamentarul Dan Nica își doresc un loc eligibil pe lista comună a Coaliției dar candidatura acestora nu este susținută politic.

Candidat independent:

Ramona Chiriac

Varianta în lucru a candidaților PSD:

Mihai Tudose

Claudiu Manda

Victor Negrescu

Simona Bucura Oprescu

Maria Grapini

Vasile Dîncu

Dragoș Benea

Titus Corlățean / Dan Nica

Gheorghe Cârciu

Varianta în lucru a candidaților PNL:

Siegfried Mureșean

Rareș Bogdan

Dan Motreanu

Adina Vălean

Alina Gorghiu

Sabina Iosub

Daniel Buda

Vasile Blaga

De precizat este că ordinea pe locurile eligibile nu a fost decisă. Liderii Coaliției se reunesc în ședință la Guvern la ora 18.00 pentru a finaliza lista comună a candidatilor la alegerile europarlamentare și pot apărea noi modificări.

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei - cartoful fierbinte din Coaliție

Liderii PSD și PNL nu au identificat candidatul pentru primăria Capitalei. Nominalizarea unui candidat pentru a doua funcție politică din stat și cu vizibilitate la nivel național, a devenit cartoful fierbinte pentru social-democrați și liberali.

Potrivit înțelegerii din Coaliție, în urma comasării alegerilor locale cu cele parlamentare, PSD și PNL vor susține un candidat comun la primăria Capitalei.

În prima faza liderii Coaliției au agreat, de principiu, candidatul comun în persoana lui Sebastian Burduja însă, rezultatele sondajelor așteptate ar putea schimba opțiunea social-democraților și liberalilor.

În spatele ușilor închise, social-democrații și liberalii au vorbit despre susținerea unui candidat comun independent. Pe surse au fost vehiculate nume ca cel al lui Dan Șucu (Mobexpert), Dragoș Anastasiu (Eurolines), Dan Ostahie (Altex) sau Sorin Cîrstoiu (manger spitalul Universitar).

De altfel s-au comandat o serie de sondaje de opinii și s-au testat diverse nume. Preşedintele PNL Nicolae Ciucă a anunțat, în urmă cu o zi, că o decizie în ceea ce privește candidatul comun la primăria Capitalei va fi luată în urma rezultatelor sondajelor făcute separat de PSD și PNL și așteptate luni.

„Nu am reuşit să ajungem la a nominaliza un candidat sau altul (n.red. pentru Primăria Capitalei) pentru că am agreat împreună să sondăm care sunt cele mai potrivite persoane. În momentul de faţă sondajele sunt pe final. Noi am sondat pe Sebastian Burduja şi pe Ionuţ Lupescu. PSD ştiu sigur că a nominalizat-o pe doamna Gabriela Firea şi cred că pe primarul de la sectorul 4 (n.red. Daniel Băluţă)”, a declarat Nicolae Ciucă într-o emisiune la Prima TV.

De precizat este că în cel mai recent sondaj comandat de primarul Capitalei, Nicușor Dan, liberalul Sebastian Burduja are 16%, Cristian Popescu Piedone - 40,4% și Nicușor Dan 39,3%.

De remarcat este că în acest sondaj efectuat de firma Verifield, pe un eşantion de 900 de persoane nu a fost testată Gabrieal Firea.

Un alt sondaj efectuat de CURS în perioada 9-23 februarie 2024 arată că 36% dintre bucureșteni l-ar vota pe Nicuşor Dan (independent, susţinut de USR-PMP-Forţa Dreptei), 33% ar vota cu Gabriela Firea (PSD) și 8% cu Sebastian Burduja.

De asemenea, un alt sondaj CURS din septembrie 2023, în care Daniel Băluță a fost testat, îl plasa pe edilul de la sectorul 4 cu un scor de 39% la încredere, înaintea lui cu 38% și Cristian Popescu-Piedone, același scor.