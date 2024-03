POLITIC Duminică, 10 Martie 2024, 21:48

HotNews.ro

0

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, anunţă că PNL i-a sondat pentru Capitală pe Sebastian Burduja şi Ionuţ Lupescu, PSD pe Gabriela Firea şi Daniel Băluţă, rezultatele fiind aşteptate luni. El a precizat că ulterior se va face analiza în Coaliţie şi se va lua decizia.

Sebastian Burduja între Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Nu am reuşit să nominalizăm un candidat sau altul pentru că am agreat împreună să sondăm care sunt cele mai potrivite persoane. În momentul de faţă, sondajele sunt pe final. Noi am sondat pe Sebastian Burduja şi Ionuţ Lupescu”, a precizat Ciucă la postul Prima News, potrivit News.ro.

Nicolae Ciucă a mai spus că la PSD ştie sigur că au fost nominalizați Gabriela Firea şi primarul de la Sectorul 4, Daniel Băluţă.

El a menţionat că rezultatele vor veni luni, iar apoi se va face analiza sondajelor.

Despre sectoarele Capitalei, Nicolae Ciucă a arătat că la Sectorul 1 sunt sondaţi Sebastian Burduja şi George Tuţă (deputat PNL de Ilfov), iar la Sectorul 3 senatoarea Monica Anisie şi Mihai Culeafă (fost șef la ANPC). Liderul PNL a mai afirmat că la Sectorul 5 „trebuie să încerce”, dând de înţeles că vor avea un candidat.

Citește și: