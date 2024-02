POLITIC Marți, 20 Februarie 2024, 14:00

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marţi, că în urma discuțiilor din Coaliție, una dintre soluţii este o alianţă electorală sau o alianţă politică, care să dea „stabilitate României”. Președintele PSD a ținut să precizeze că „nu există partide care să poată obține majoritatea pentru a guverna singure și colaborarea în Coaliție este esențială și are ca scop apărarea României de extremism.

Marcel Ciolacu Foto: Agerpres

„Cu toții am rămas strânși în jurul valorilor care ne definesc. Niciunii dintre noi n-am încercat ca să căutăm voturile, să ne schimbăm opiniile sau să-ncercăm compromisuri cu formațiuni extremiste care ne-ar fi abătut de la drumul pe care îl avem de făcut. Eu vreau să trăiesc într-o Românie liberă, într-o Europă liberă. Eu nu vreau ca contracandidații noștri să moară subit prin pușcării sau otrăviți. Eu nu vreau ca România să fie un vasal al Federației Ruse. De aceea, alegerile de pe 9 iunie din întreaga Europă sunt foarte importante. Comunicarea dintre familiile europene importante, care apără democrația, este un lucru foarte important”, a declarat Ciolacu marți, la palatul Parlamentului la evenimentul „Living better with Europe”.

În continuare președintele PSD a explicat de ce este necesară o alianță cu PNL. „Nu cred că în Europa, în acest moment, un partid va putea să facă singur 50%. Cred că dialogul va fi esențial după data de 9 iunie, la nivel european. La noi în țară, sunt discuții multe. Știți că avem o coaliție făcută între două mari partide, PSD și PNL. Prioritatea noastră, indiferent din ce partid facem parte, este să apărăm România de extremism”, a explicat președintele PSD.

Întrebat de presă despre o negocierile cu PNL, Ciolacu nu a exclus o alianță electorală și a precizat că miercuri ar urma să anunțe calendarul electoral pentru toate alegerile din acest an.

„Vreau să iau împreună cu Nicolae Ciucă cea mai bună decizie în ceea ce privește românii și viitorul și stabilitatea României (...) Sunt două programe de armonizat, pentru că categoric vom veni cu un program. Este o cale foarte clară împotriva extremismului din România, care există și trebuie să recunoaștem acest lucru și vom vedea și care este percepția românilor.(...) Una dintre soluţii este o alianţă electorală sau o alianţă politică, care va da stabilitatea României”, a spus Ciolacu.

Întrebat de nemulțumirea social-democraților față de listele comune cu PNL la europarlamentare, Ciolacu a explicat:

„Când ajungi în anumite funcții de stat trebuie să decizi ce e mai bine pentru România și apoi să armonizezi lucrurile astfel încât colegii să fie lămuriți că așa e cel mai bine pentru Ro, dincolo de a fi pesediști sau peneliști”, a mai precizat președintele PSD.

Declarațiile președintelui Marcel Ciolacu vin în contextul negocierilor tensionate cu PNL privind calendarul celor patru scrutine electorale din 2024. Dupa mai bine de o lună de discuții tensionate și neînțelegeri în Coaliție, PSD și PNL pare că au ajuns în același punct de unde au plecat.

În urma cu o lună la masa Coaliției se afla scenariul comasării alegerilor locale cu cele europarlamentare fără a stabili liste și candidați comuni. Discuțiile avansaseră până la împărțirea candidaturilor la nivelul primăriilor reședință de județ.

În urmă cu o săptămână, PSD a venit cu o nouă solicitare prin care condiționa înțelegerea comasării alegerilor locale cu europarlamentare: susținerea liberalilor pentru Marcel Ciolacu candidat la prezidențiale.

Liberalii au refuzat iar negocierile s-au suspendat. În week-end au existat discuții neoficiale în cadru restrâns între Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Klaus Iohannis și s-au reluat discuțiile.

Astfel, departe de ochii presei, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au revenit la sentimente mai bune și au discutat neoficial, duminică, despre viitorul guvernării și al Coaliției. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro că liderii PSD și PNL au reluat discuțiile pentru comasarea localelor cu europarlamentarele. PSD ar fi renunțat la condiția ca liberalii să le susțină candidatul la președinție. Discuțiile s-au centrat doar pe comasarea alegerilor și listele comune cu PNL la alegerile europarlamentare, susțin sursele HotNews.ro.