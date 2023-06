POLITIC Joi, 22 Iunie 2023, 14:29

Fostul deputat Eugen Nicolicea, reprezentant al Asociaţiei foştilor parlamentari, a anunţat, joi, că va ataca în instanţă proiectul pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor dacă va fi adoptat de Parlament. Declarația acestuia vine în contextul în care comisia de statut a dat raport favorabil pentru proiectul de lege care elimină pensiile speciale ale parlamentarilor. Parlamentul urmează să dea votul final pe proiectul de lege, săptămâna viitoare.

Eugen Nicolicea,fost deputat PSD Foto: Inquam Photos / George Călin

Nicolicea spune că proiectul de lege este un "copy paste" după actul normativ declarat anterior neconstituţional de Curtea Constituţională.

"Am spus că nu susţinem. Motivele le-am invocat acolo (în comisie - n.r). Este evident că, fiind copy paste după o lege declarată neconstituţională, motivele de neconstituţionalitate subzistă şi sunt aplicabile. Dar faptul este extrem de grav, ştiind că un proiect, o propunere este neconstituţională să insişti să-l adopţi cu încălcarea Constituţiei şi a statutului este evident o încălcare gravă a Constituţiei şi ar trebui să preocupe opinia publică şi pe dumneavoastră, pentru că, după cum ştiţi, Constituţia este o lege şi anume legea fundamentală. Încălcarea legii se sancţionează, iar încălcarea legii fundamentale bănuiesc că este de o gravitate mai mare decât încălcarea unei legi obişnuite", a declarat Nicolicea, citat de agenția Agerpres.

Fostul deputat mai spune că dacă se elimină "această măsură de protecţie a mandatului parlamentarilor", se va "lovi în cei săraci". "Cei săraci, dacă vor ajunge în Parlament, vor fi tot timpul la mâna şefilor care nu îi vor mai pune pe listă şi aşa mai departe. Deci, acestea sunt scrise de către Curtea Constituţională", a mai spus Nicolicea.

Fostul deputat PSD are potrivit spuselor sale o pensie specială de 10.951 lei.

„După 7 mandate, mi s-au luat în considerare trei, adică patru mandate parcă aş fi fost pe stradă. Asta este prima limitare. După trei mandate luate în considerare, a mai intervenit o nouă limitare, că nu pot să depăşesc salariul deputatului în funcţie. (...) Deci, în prezent am 10.951, exact cât are un deputat în funcţie. Nu există o discriminare între aceste situaţii. V-am spus, eu am fost limitat, deci suma ar fi trebuit să fie mult mai mare, pentru că atunci când deputatul în funcţie va avea şi el şapte mandate, adică 28 de ani de Parlament, ar fi putut să beneficieze şi el ca şi mine", a explicat Nicolicea.

Întrebat dacă va ataca în instanţă proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor în cazul în care va fi adoptat, Nicolicea a spus: "Evident. Am mai făcut-o şi pe aceste argumente pe care le-am spus, am câştigat".

Comisia comună pentru statutul deputaţilor şi senatorilor a votat joi pentru raport de adoptare a proiectului de lege privind eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari, care urmează să intre luni în dezbaterea plenului comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului.