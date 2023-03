POLITIC Marți, 07 Martie 2023, 00:47

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a afirmat luni că femeile din România îndeplinesc mai multe roluri - mamă, soţie, contabil al familiei - , „o răspundere grea”, mai ales într-o perioadă dominată de crize sociale majore.

Marcel Ciolacu Foto: Agerpres

„Ştiu că nu e uşor să fii femeie în România şi pe lângă rolul de mamă şi soţie să joci rolul de adevărat contabil al familiei. O răspundere grea, mai ales într-o perioadă dominată de crize sociale majore precum în ultimii 2-3 ani, cu pandemie şi război, care au apăsat tot mai puternic pe umerii femeilor. (...) Daţi-mi voie să mă înclin cu respect în faţa tuturor femeilor antreprenor din această ţară şi să le spun că noi, bărbaţii, le datorăm imens. Vin în faţa dumneavoastră nu doar ca bărbat, ci şi ca om politic, lider al unui partid pentru care egalitatea de gen, ca şi egalitatea de şanse, reprezintă o valoare fundamentală a stângii moderne”, a spus Ciolacu, luni, la un eveniment organizat de CONAF - Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, relatează Agerpres.

„Sunt convins că este momentul ca noi, bărbaţii, să recunoaştem că am fost prea încăpăţânaţi sau prea conservatori şi am pierdut prea mult timp. Eu încerc deja să recuperez şi am lansat un prim demers în cadrul administraţiei publice. Împreună cu partenerii noştri, la finalul anului trecut, am depus un proiect de lege prin care 30% dintre candidaţi de pe liste la alegerile locale să fie femei. De asemenea, 30% din locurile consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat să fie ocupate de către doamne. (...) Sunt convins că egalitatea de gen este un obiectiv la care se ajunge doar găsind soluţii la problemele acute legate de educaţie, demografie sau coeziune socială. (...) Ştiu că încă suntem o societate în care bărbaţii ocupă, atât în politică, cât şi în business, majoritatea funcţiilor de vârf şi vă spun cu sinceritate să nu vă aşteptaţi pur şi simplu ca bărbaţii să se dea la o parte. Vă îndemn să acţionaţi conform îndemnului primei femei de culoare ajunsă congresman american care spunea simplu şi răspicat - dacă ei nu v-au pus loc la masă, veniţi cu scaunul pliant”, a mai menţionat Ciolacu.