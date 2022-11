POLITIC Luni, 21 Noiembrie 2022, 16:15

Luminita Pirvu • HotNews.ro

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat luni, în plenul Camerei Deputaţilor, că proiectul privind pensiile speciale va fi trimis Guvernului pentru aprobare în câteva zile, susținând că îndeplineşte toate criteriile din PNRR.

Marius Budăi, ministrul Muncii Foto: INQUAM Photos/Ilona Andrei

"Vor fi respectate prevederile Curţii Constituţionale, vor fi respectate prevederile din PNRR, în rest suntem pe ultimele discuţii şi proiectul va fi înaintat Guvernului. În câteva zile înaintăm către guvern şi către comisie, după care îl înaintăm în Parlament", a spus Budăi în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, unde le-a răspuns parlamentarilor USR pe tema pensiilor speciale.

Întrebat dacă pensiile militarilor rămân unele ocupaţionale, Budăi a răspuns: "Ideea mea a fost de la început şi am spus tot timpul că pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, însă o să avem proiectul de final. Ceea ce pot să vă spun acum este că am fost extrem de transparent, spre deosebire de ceea ce s-a făcut când s-a scris proiectul, şi am discutat în paralel şi cu Comisia şi cu Banca Mondială, dar şi cu cei interesaţi".

Comisia Europeană se aşteaptă ca „România să continue să lucreze la implementarea reformei” sistemului public de pensii, care „va fi evaluată în contextul viitoarelor cereri de plată” ale ţării în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNNR), au declarat vineri surse din cadrul Executivului comunitar.

Informațiile privind varianta reducerii pensiilor speciale și modificării condițiilor de pensionare pentru magistrați au inflamat sistemul judiciar și au dus la o situație fără precedent în justiție: Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, într-o singură ședință, cererile de pensionare a 60 de magistrați.

Banca Mondială a recomandat ca pensiile speciale actuale să fie calculate pe baza principiului contributivității, să nu mai apară nicio categorie nouă de pensii speciale, iar cele actuale să fie „raționalizate”, ca veniturile pe baza cărora se calculează pensiile de serviciu să fie calculate ca medie a veniturilor obținute pe o perioadă mai lungă de timp și ca nicio pensie specială să nu depășească veniturile din perioada de activitate.