POLITIC Marți, 06 Septembrie 2022, 15:00

Adrian Vasilache • HotNews.ro

Adrian Țuțuianu, fost PSD-ist trecut la partidul Pro România, fondat de Victor Ponta, unde ocupă în prezent funcția de vicepreședinte, a fost numit marți secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, potrivit unei decizii emise de premierul liberal Nicolae Ciucă.

Adrian Tutuianu Foto: Agerpres

Decizia numirii lui Adrian Țuțuianu la Guvern a fost publicată marți în Monitorul Oficial.

Exclus la finalul anului 2018 din PSD, în urma neînțelegerilor cu Liviu Dragnea, Adrian Ţuţuianu a susţinut că poartă discuţii cu Marian Neacşu, Paul Stănescu, dar că va discuta şi cu Gabriela Firea despre planurile sale politice.

Ulterior el s-a înscris în Pro-România, partidul lui Victor Ponta, unde acum este vicepreședinte național, conform declarației de interese din acest an.

De notat faptul că Secretarul general al Guvernului, cu rang de Ministru, este Marian Neacșu, și el exclus din PSD în noiembrie 2018, ca urmare a puciului încercat împotriva lui Dragnea, fiind unul dintre inițiatorii scrisorii nemulțumiților care cereau demisia acestuia din fruntea partidului.

După excluderea din PSD și trecerea pe la partidul lui Victor Ponta, Pro România, Marian Neacșu, a fost numit secretar general al Guvernului în data de 7 decembrie 2021, la propunerea liderului PSD, Marcel Ciolacu.

În ceea ce priveşte trecutul lui Marian Neacşu, condamnat, în februarie 2016, la şase luni de închisoare cu suspendare, acuzaţia fiind de conflict de interese, fiindcă şi-ar fi angajat fiica la biroul de parlamentar, Ciolacu a susţinut că acea condamnare "e depăşită juridic".

Adrian Țuțuianu, acuzat în 2017 de fostul lider PNL, Ludovic Orban, că ar avea legături cu Rusia, pentru că ar fi fost avocatul rușilor de la Mechel

În 2017, pe când era ministru al Apărării, Adrian Țuțuianu, avocat de profesie, a fost acuzat de liderul PNL de atunci, Ludovic Orban, că ar avea legături cu Rusia, dupa ce acesta ar fi fost avocatul rușilor de la Mechel, care au cumparat combinatul de la Târgoviște.

Adrian Țuțuianu a declarat că firma sa de avocatură, și cel mai probabil el însuși, a reprezentat într-o anumita perioada grupul Mechel in mai multe cauze, dar interpretarea domnului Orban "nu are consistenta", iar acuzatia ca are afinitati cu Rusia este "o prostie".

Ce avere are Adrian Țuțuianu: Venituri de peste 380.000 de lei ca avocat și conferențiar universitar doctor la Universitatea Valahia

Adrian Țuțuianu a încasat anul trecut venituri de 85.677 de lei din poziția de conferențiar universitar doctor la Universitatea Valahia din Târgoviște și încă 296.286 de lei ca avocat la casa de avocatură SCA Țuțuianu Mureșan.

Soția sa, Carmen Elena Țuțuianu, a încasat 100.640 de lei ca auditor public extern la Curtea de Conturi. Cei doi au mai declarat venituri din chirii de peste 55.000 de lei.

Cei doi soți Țuțuianu au mai multe apartamente în Târgoviște și București, precum și multe terenuri intravilane, forestiere ori agricole în județul Dâmbovița, dar și în București.

Familia Țuțuianu mai deține un autoturism Volkswagen Passat și altul Polo, ambele fabricate în 2015, precum și un tractor Goldoni Star, fabricat în 2019.

În vara anului trecut familia Țuțuianu a încheiat o promisiune bilaterală de vânzare a unui apartament, pentru care a încasat o plată parțială de 90.940 lei și a vândut un teren intravilan cu 25.000 de lei către Țuțuianu Bianca Maria.

În declarația de interese, Adrian Țuțuianu a trecut că este asociat în firma SC Ramif Prod SRL Dâmbovița, în care deține 40.000 de părți sociale în valoare de 400.000 de lei. Țuțuianu este avocat în Baroul Dâmbovița și vicepreședinte național al Pro România și președinte al Pro România Dâmbovița.