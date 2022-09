POLITIC Sâmbătă, 03 Septembrie 2022, 20:30

HotNews.ro

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a precizat că Partidul Naţional Liberal doreşte creşterea pensiilor cu 16 la sută şi că ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, este obligat să găsească sursa de finanțare, altfel „să plece acasă”. Contactat telefonic, ministrul Finanțelor nu a dorit să intervină pentru a comenta pe marginea acestui subiect, potrivit Realitatea.net.

Rares Bogdan Foto: Facebook

"PNL dorește mărirea pensiilor și consideră că 10% este foarte puțin. PNL dorește mărirea pensiilor cu cât a rămas până la 40%. Noi am mărit odată cu 14%, altatdată cu 10%... Acum avem o crestere de 24%, deci trebuie făcută mărirea cu diferența care a rămas”, a spus Rareș Bogdan la Realitatea TV, în condiţiile în care inflaţia este în urcare.

Rareș Bogdan a mai spus că „domnul Câciu este obligat să găsească sursa de finanțare”, altfel „să plece acasă”.

„Propunerea va fi sa fie minim 16% creșterea astfel încât să se ajunga la procentul de 40%. Domnul Câciu e obligat să găsească o sursă de finanțare pentru o creștere cu minim 16%. Nu e propunerea mea, e a PNL. Dacă nu gasește resursele, să plece acasă. Dânsul a anunțat o creșetre cu 10%. Nu este 10%, ci 16% - potrivit legii. Așteptăm să vină la Coaliție cu resursele bugetare și să facem majorarea. Nu de 5 și nici de 10%, asta este o jignire la adresa românilor”, a spus el.

Rareş Bogdan l-a mai critcat pe Adrian Câciu şi în privinţa împrumuturilor pe care acesta le face.

Nimeni din PNL nu e departe de probelemele românilor (...). Colegii mei doar au întrebat responsabil ce se întâmplă, dacă România are bani pentru a crește până la procentul fixat prin lege. Am crescut cu 14% guvernul Orban și cu 10% guvernul Ciucă. Noi nu deținem ministerul (Finanțelor - n.r.). Trebuie să ne ținem de lege. Haideți să ne uităm pe indexor. Haideți să fim responsabili și să recunoaștem că ne împrumutăm pe niște dobânzi foarte mari. Dl. Câciu negociază mai prost decât dl Cîțu, care se împrumuta cu 2% și acum ne împrumutăm cu 8,5%. Îl critica pe Cîțu, dar acum Câciu se împrumută cu dublul dobâznii lui Cîțu. Luni sau marți vom avea ședința de Coaliție și dl Câciu va fi rugat să răspundă de ce România se împrumută cu o dobânda de aproape 9%", a afirmat Rareș Bogdan, la Realitatea PLUS.

Reamintim că ministrul Finanțelor Adrian Câciu a afirmat la finalul ședinței de guvern de joi, că "există spaţiu şi mai există şi necesitate" pentru majorarea pensiilor anul viitor.

"Nu am să mă pronunţ asupra procentului, ceea ce pot să vă spun este că există spaţiu şi mai există şi necesitate, iar decizia finală va fi luată în Coaliţie, pentru că trebuie aşezate în echilibru nevoia de compensare a pierderii de putere de cumpărare la mai multe categorii de cetăţeni, nu numai la pensionari" , a afirmat Adrian Câciu, la finalul şedinţei de guvern, întrebat fiind dacă există spaţiu pentru majorarea pensiilor cu 10% în 2023.