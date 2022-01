Şeful filialei municipale USR Iaşi acuză că în organizaţia judeţeană situaţia este demnă de un film SF, iar membrii incomozi sunt scoşi de pe grupurile interne de comunicare/ Liderul judeţean USR: Este fals tot ce se spune

Liderul filialei municipale USR Iaşi, deputatul Filip Havârneanu, susţine că situaţia din USR Iaşi este "demnă de un film SF, legată de comunism", el acuzând că toţi banii din conturi sunt cheltuiţi de şefii organizaţiei judeţene "pentru a nu lăsa nimic celor care vin din urmă". Totodată, Filip Havârneanu cere intervenţia conducerii partidului în legătură cu situaţia tensionată din USR Iaşi, el precizând că toţi membrii incomozi sunt daţi afară de pe grupurile interne de comunicare ale filialei ieşene, potrivit News.ro.





"Am tăcut din gură prea mult sperând că lucrurile se vor rezolva, dar când se ajunge prea departe nu se mai poate. Avem la Iaşi o situaţie demnă de un film SF, legată de comunism. Cumpărăm maşini, scaune de mii de euro, renovăm o clădire unde avem chirie pe zeci de mii de euro şi multe altele pentru că BJ (Biroul Judeţean – n.r.) Iaşi pierde controlul, aşa că au ales să cheltuiască toţi banii, aproape 200 de mii euro ca să nu lase nimic celor care vin din urmă", susţine deputatul Filip Havârneanu, pe unul dintre grupurile naţionale de comunicare ale USR.





Totodată, el afirmă că Nicolae Tanasă, fratele actualului lider al filialei judeţene, împreună cu deputatul Cosette Chichirău, i-ar fi dat afară de pe grupurile interne pe toţi cei care au adus critici la adresa lor.





"Fratele geamăn al preşedintelui BJ, fost vicepreşedinte al filialei judeţene, alături de doamna Cosette Chichirău, s-au apucat de dat afară toţi oamenii care sunt împotriva lor pe grupuri. Preşedintele BL (Biroului Local – n.r.), senatori, deputaţi, liderul CL Iaşi, membrii Biroului Local au fost toţi suspendaţi de pe grupuri (împreună cu mulţi alţii)“, afirmă şeful organizaţiei municipale Iaşi a USR.





El susţine că speră ca Biroul Naţional USR să intervină, motivând că tot "ce se întâmplă la Iaşi nu e ok".





Havârneanu dezvăluie că filiala pe care o conduce nu are acces la baza de date cu membrii care s-au înscris în ultima vreme în USR şi că nu se mai ţin şedinţe de Birou Judeţean.





Liderul organizaţiei judeţene USR Iaşi, Ştefan Tanasă, a declarat pentru News.ro că acuzaţiile aduse sunt nefondate, el precizând că respectarea statutului, principiilor şi valorilor USR sunt elemente de la care nu va face rabat.





"Este fals tot ce se spune. Filiala USR pe municipiu este cea care nu are activitate. În plus, am avut situaţii în care parlamentari USR nu-şi plăteau cotizaţia şi riscau să fie excluşi din partid. Cât priveşte bugetul organizaţiei, în aceste zile îl definitivăm. Vinerea trecută l-am prezentat, iar până săptămâna viitoare aşteptăm amendamente, apoi îl votăm în condiţii de transparenţă”, a declarat şeful filialei judeţene, Ştefan Tanasă.