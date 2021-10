Cele 5 măsuri propuse de ​USR pe termen scurt menite să răspundă creșterilor de prețuri la energia electrică și gaze naturale. (Document)

​Potrivit unui proiect de lege semnat de deputații USR Cristina Prună și Claudiu Năsui, Statul ar urma să vină în sprijinul persoanelor fizice și IMM-urilor pentru a-i feri de creșterile de prețuri la energie electrică și gaze printr-un set de cinci măsuri. ”Soluția liberală la creșterea prețurilor la energie și gaze naturale este ca statul să ajute economia prin reducerea impactului negativ (creștere de preț) și susținerea întreprinderilor românești care trec prin dificultăți. Comparativ cu alternativa plafonării prețurilor, setul de măsuri propuse prin prezentul proiect nu distorsionează piața”, se arată în nota de fundamentare care însoțește proiectul.









Cele 5 măsuri sunt:





1) Scăderea cotei TVA la 5% aplicată energiei electrice pentru consumatorii finali pe o perioadă de 6 luni.

2) Abrogarea accizei aplicată energiei electrice.

3) Scăderea sub forma de credit fiscal din impozitul pe profit datorat sau impozitul pe venitul microîntreprinderilor, după caz, a 50% din cheltuielile suplimentare generate de creșterea de prețuri raportată la indicele prețurilor de consum la energie electrică și gaze naturale, pe o perioadă de 6 luni.

4) Exceptarea de la obligația de achiziție a certificatelor verzi pentru energia facturată consumatorilor casnici, pe o perioadă de 6 luni.

5) Acordarea unui ajutor centralelor electrice de termoficare în sumă de 50% din creșterea cheltuielilor cu achiziția de gaze naturale raportată la indicele prețurilor de consum la gaze naturale din luna iulie 2021.





Ce mai cuprinde nota de fundamentare a proiectului:



Statul nu trebuie să distorsioneze suplimentar piața energiei mai mult decât o face deja. Până acum aceste intervenții au dus la sacrificarea investițiilor cu efect pe termen lung. Adoptarea legii offshore în forma actuală în 2018 a compromis investițiile României, deși anul acesta am fi putut avea primii metrii cubi de gaz din Marea Neagră. Dimpotrivă, sabotarea acestor investiții a făcut România dependentă de importuri. De asemenea, plafonarea prețului gazelor prin OUG 114/2018 a blocat investițiile în noi exploatări de gaze, forțând România într-o dependență externă de gaze.





Ne aflăm într-un context al creșterii prețurilor la energie și gaze naturale, care afectează profund românii și întreprinderile românești. Este nevoie de măsuri urgente pe termen scurt, iar împreună cu schema de compensare a facturilor implementată recent, prin OUG 118/2021, propunerile prezentului proiect ar scădea considerabil creșterile de preț la energie electrică și gaze naturale.Beneficiile acestor măsuri, în viziunea inițiatorilor:1) Se adresează tuturor consumatorilor, casnici și non-casnici.2) Încasările la bugetul de stat din TVA pot rămâne similare cu cele precedente deoarece prețul energiei electrice a explodat. Un procent mai mic de TVA poate aduce la bugetul de stat la fel sau mai mulți bani decât un procent mai mare de TVA aplicat la un preț mai mic. În final, statul ar împărți cu cetățenii încasările suplimentare din TVA-ul colectat pentru energie electrică.3) Nu distorsionează piața de energie electrică, nu creează impredictibilitate legislativă și nu descurajează investițiile în exploatarea gazelor în România. Mai ales după episoadele OUG 114/2018 și legea offshore, statul român are nevoie să demonstreze că este stabil și predictibil.Cauzele creșterii prețurilor la energie electrică și gaze naturalePe de-o parte, politicile climatice europene (Green Deal) au dus la dublarea prețului certificatelor de carbon și la reducerea producției de energie electrică pe bază de cărbune. De cealaltă parte, producția autohtonă de gaze naturale a tot scăzut din cauza lipsei de investiții generate de haosul și instabilitatea legislativă. Aceste lucruri se reflectă în prezent în prețul crescut al energiei electrice și al gazelor naturale. Nu trebuie să ignorăm problemele structurale ale sistemului energetic românesc, ci să le rezolvăm.Prețul spot al energiei electrice pe bursa din România (OPCOM) a cunoscut o creștere exponențială de la media de 281 lei/MWh în luna ianuarie 2021 la peste 800 lei/MWh în luna octombrie 2021. Aceeași evoluție a avut-o și prețul gazelor naturale, care a crescut de la sub 10 euro/MWh în vara anului 2020 la peste 100 euro/MWh în prezent.Prețurile de tranzacționare pentru energie electrică cu livrare pe tot parcursul anului 2022 au crescut și ele exponențial în ultimele 3 săptămâni de la 550 de lei/MWh pe 24.09.2021 la peste 800 de lei/MWh în data de 06.10.2021. Asta fiind cea mai bună indicație că piețele se așteaptă ca prețul energiei electrice să crească sau să rămână ridicat în tot parcursul anului 2022.Această creștere nu este specifică României, ci urmărește trendul european. Alinierea la prețul energiei electrice și a gazelor naturale se face prin mecanisme de piață în contextul unei piețe interconectate cu cea europeană, iar dacă vrem să vedem un rezultat durabil, soluțiile trebuie să fie aplicate la nivelul fiecărui stat al Uniunii Europene.La nivel național, România trebuie să implementeze soluții pe termen scurt și pe termen lung pentru a nu-și avea economia sabotată de creșterea prețurilor la energie electrică și gaze naturale.a) Prețul certificatelor de carbon (CO2) s-a dublat de la 30 eur/tonă în luna decembrie 2020 la 64 de eur/tonă în luna octombrie 2021.b) Prețul pentru gaze naturale a crescut de la sub 10 euro/MWh în vara anului 2020 la peste 100 euro/MWh în prezent.c) Prețul pentru cărbune a crescut de la 60 dolari/tonă în octombrie 2020 la 240 dolari/tonă în prezent din cauza scăderii producției de cărbune.Prețul tonei de cărbune este stabilit la rândul său prin cerere și ofertă. Producția de cărbune este în scădere, mai ales în Uniunea Europeană, ca urmare a politicilor de mediu implementate în ultimii ani. De asemenea, repornirea mai rapidă a economiei în Asia a determinat creșterea cererii de cărbune.Pe termen scurt, măsurile propuse pot scădea prețul energiei electrice cu până la 32%, incluzând măsurile de compensare a facturilor propuse în OUG 118/2021. Statul român poate susține măsuri fiscale pe o perioadă de timp astfel încât românii să poată trece de această iarnă.Cu un set de politici clare România are șansa să treacă cu bine prin iarna care urmează fără periclitarea șanselor de dezvoltare ale sistemului energetic românesc.