Ciolacu, după consultările de la Cotroceni: Din punctul de vedere al PSD, se va crea o majoritate pentru alegeri anticipate

”Am fost astăzi la Cotroceni și i-am transmis președintelui că fără o majoritate consistentă în parlament nu se poate vorbi de un guvern minoritar. (...) România se află într-o criză socială, economică și sanitară profundă. Fără o majoritate consistentă, România nu poate să depăşească această criză. Ori se creează o majoritate pentru un eventual guvern, ori pentru alegerile anticipate. Din punctul de vedere al PSD, se va crea o majoritate pentru alegeri anticipate. Nu credem că se va putea creiona în acest moment o majoritate pentru un guvern stabil”, a declarat Ciolacu.El a mai susținut că social-democraţii l-au asigurat şi pe preşedintele ţării că până la găsirea unei soluţii Parlamentul va suplini guvernul care nu are puteri depline, fiind demis prin moțiunea de cenzură."Tot ceea ce nu face un guvern demis va fi preluat de către Parlamentul României, iar parlamentarii PSD, cel mai mare grup parlamentar, din acest moment va lucra 24 de ore din 24. Deja am depus în Birourile permanente, atât la Senat, cât şi la Cameră, pentru plafonarea preţurilor la energie şi gaze. Sperăm ca această săptămână, cel târziu săptămâna viitoare, legea să meargă la promulgare. La fel, vom aborda toate solicitările venite din partea Guvernului pentru a depăşi această pandemie, şi pentru criza sanitară, dar şi economică. Această iarnă va fi una dintre cele mai grele cu care ne-am confruntat. Ştim cu toţii, prin decizii politice, unde am ajuns. Prin îngheţarea tuturor veniturilor şi cu aceste scumpiri, românii nu vor face faţă în perioada următoare", a susţinut Marcel Ciolacu.