Cîțu își asumă și un guvern minoritar: Voi merge în Parlament cu miniștri PNL și UDMR. Altă variantă nu am

„(După 45 de zile) voi merge cu miniștri de la PNL și UDMR. E complicat să ai o discuție cu cineva care are o moțiune împotriva propriului guvern. (...) Întotdeauna am spus că discutăm dacă își retrag moțiunea de cenzură. Au o moțiune de cenzură semnată cu un partid neofascist, antivaccinist. USR cere votul celor de la PSD și este alături AUR. Și mi se spune că este normal. Iar eu dacă m-aș duce să negociez o majoritate în parlament pentru a-mi trece miniștrii mi s-ar spune că facem blat. Altă variantă nu am, decât să merg în Parlament cu UDMR”, a declarat joi Cîțu, la TVR.







El a comentat că va fi „foarte complicat, dar nu imposibil” să mai aibă discuții cu USR-PLUS care atacă PNL și pe Klaus Iohannis. Întrebat dacă se îndreaptă către un guvern minoritar, Cîțu a spus că „orice soluție e pe masă”.





În final, pus să dea șanse unui guvern de Coaliție și unuia minoritar, premierul a spus: „eu cred că sunt șanse de a reveni la guvern de coaliție, decât un guvern minoritar”.