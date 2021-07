Florin Cîțu răspunde criticilor lui Ilie Bolojan: Nu înteleg de ce spune asta

Premierul Florin Cîțu a declarat luni, la Constanța că nu este de acord cu criticile colegului de partid Ilie Bolojan. Cîțu face referire la faptul că liderul PNL Bihor a declarat că Guvernul nu livrează cum ar trebui. Schimbul de replici are loc în contextul în care Florin Cîțu candidează a șefia PNL iar Ilie Bolojan nu și-a exprimat susținerea pentru acesta.







"Am văzut un comentariu pe împrumuturi. Acolo iarăşi nu sunt de acord cu domnia sa, pentru că anul acesta este primul an şi nu ştiu de ce face acest comentariu, dar este primul an în care ne împrumutăm doar pentru investiţii, deci respectăm regula de aur a fiscalităţii, iar creşterea economică din primul trimestru este bazată doar pe investiţii. Şi, atunci, am putea să punem aceste comentarii doar într-un context politic, nu într-un context economic, pentru că, acolo, economic nu este niciun fel de justificare pentru aceste comentarii", a mai spus premierul.





Întrebat dacă se teme de o a treia candidatură la șefia PNL, Cîțu a replicat „Niciodată”.







Președintele PNL Bihor, Ilie Bolojan a declarat într-un interviu în presa locala că Guvernul "nu livrează cum ar trebui".





„Durata de viață a unei guvernări este limitată, miza unei guvernări este să folosească timpul la maximum posibil, din prima zi să facă ceea ce trebuie. Există o presiune a timpului când ești în guvernare, nu ai timp, trebuie să execuți repede, ori trebuie să recunoaștem că actuala coaliție nu a făcut asta. Nu se livrează cum ar trebui. România are nevoie de anumite corecții financiare, pentru că luând credite care sunt folosite pentru funcționarea statului și nu pentru investiții, acest lucru nu face decât să complice existența viitoarelor generații și deci reformele și corecțiile care trebuie făcute se fac, de regulă, la început de mandat”, a spus șeful CJ Bihor, Ilie Bolojan, într-un interviu pentru bihon.ro.







Săptămâna trecută liderii PNL din cele mai puternice organizații PNL din țară s-au întâlnit pentru a discuta despre lupta internă din partid. Surse participante la ședință au declarat pentru HotNews.ro că la întâlnire s-au pus pe masă două scenarii posibile pentru următoarea perioadă. Astfel i s-a propus europarlamentarului Dan Motreanu să candideze pentru președinția PNL în echipă cu Ilie Bolojan ca președinte executiv. O a doua variantă discutată este ca organizațiile prezente să decidă în grup, susținerea pentru unul dintre actualii pretendenți la șefia PNL: fie Ludovic Orban, fie Florin Cîțu.









"Nu cred, nu ar putea să spună aşa ceva, pentru că ar fi o eroare din partea domnului Bolojan să spună aşa ceva. Investiţiile sunt la cel mai înalt nivel din ultimii trei ani, din ce mă uit eu acum şi pe execuţia bugetară. (...) Am văzut comentariul domnului Bolojan, pe de o parte, sunt lucruri unde are dreptate, unele lucruri unde nu are dreptate. De exemplu, la reforme - reformele sunt făcute deja şi veţi vedea la execuţia bugetară că avem cheltuielile cu personalul, ca procent din PIB, mai mici, anul acesta, este prima oară după foarte mulţi ani. Dacă asta nu e reformă, ce mai e reformă? Am început, deja, pentru companii să avem anumite reforme", a declarat Cîţu, la Constanța.Premierul a adăugat că nu este de acord nici cu afirmaţiile lui Bolojan în ceea ce priveşte împrumuturile.