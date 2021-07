Replica lui Orban pentru Cîțu: Şi eu mi-aş fi dorit să susţin doar candidaţi ai PNL la Bucureşti. Dacă aş fi făcut lucrul acesta, astăzi Firea era primar

”În 2016 mi-am depus candidatura la Primăria Capitalei şi am fost împiedicat să candidez pentru că mi-a fost fabricat un dosar penal. După ce m-am retras din cursă, a început un şir de bălbăilei care a dus la un dezastru electoral al PNL în Bucureşti cu un scor de 11 % pe care l-am luat în 2016 atât la alegerile locale cât şi la alegerile parlamentare. Acesta este adevărul. Firea a câştigat alegerile şi din cauza acestui eveniment şi mai ales din cauza incapacităţii de reacţie a conducerii PNL de a determina o soluţie politică pentru câştigarea Primăriei Capitalei şi aşa a câştigat Gabriela Vrânceanu Firea la Primăria Capitalei. Şi eu mi-aş fi dorit din toată inima să susţin doar candidaţi ai PNL la Bucureşti. Dacă aş fi făcut lucrul acesta, astăzi Primar General al Primăriei Capitalei ar fi fost Gabriela Vrânceanu Firea din partea PSD. Nu numai că am găsit soluţia de a câştiga şi de a învinge PSD, dar am găsit această soluţie în singurul moment în care era posibil să luăm această soluţie şi mai ales noi am fost cei care a impus candidatul dintre cei doi candidaţi aflaţi în competiţie din cadrul USR PLUS. În persoana lui Nicuşor Dan. Şi această soluţie a fost soluţia câştigătoare”, a explicat Orban citat de News.ro.Liderul PNL a mai transmis că este de acord să fie o campanie internă pozitivă, dar că nu el a afirmat despre preşedintele liberal că i s-a umflat capul, că a devenit mascul alfa sau că e dictator.„Sunt de acord cu toate afirmaţiile colegilor mei care spun că trebuie să fie o campanie pozitivă, câ în această campanie fiecare trebuie să vină cu mesaje constructive, poztive, dar nu eu am zis că Preşedintele PNL a rămas fără benzină, şi normal că a trebuit să dau o replică inteligentă la această afirmaţie făcută de un coleg de-al meu. Nu eu am zis că Preşedintelui PNL i s-a umflat capul şi că a devenit mascul Alfa. Nu eu am zis că Preşedintele PNL este dictator sau că Preşedintele PNL a făcut nu ştiu ce. Eu îmi tratez colegii cu respect şi menţin o competiţie cât se poate de onestă, dar daţi-mi voie să vă spun totuşi ceva. ”, a declarat Orban.Preşedintele PNL a precizat că în sală se află colegi care au fost daţi afară din funcţiile deţinute doar pentru că şi-au manifestat susţinerea pentru el.”Avem colegi în sală cărora le mulţumesc pentru susţinere, deşi ei au avut de suferit pentru faptul că m-au sprijinit. (...) Acestor colegi ai mei le mulţumesc că sunt alături de mine şi le cer scuze în numele celor care i-au dat afară pentru faptul că sunt alături de mine. Nu este o competiţie corectă, noi am fost daţi afară de-a lungul timpului, dar liberalii sunt daţi afară din funcţii publice de PSD, nu de reprezentanţi ai PNL”, a mai spus Orban.Liberalii din Bucureşti îşi aleg conducerea, sâmbătă, iar pentru funcţia de preşedinte candidează atualul lider al PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, dar şi primarul Sectorului 6, liderul liberalilor din sector Ciprian Ciucu. Violeta Alexandru are susţinerea preşedintelui PNL, Ludovic Orban, în timp ce Ciprian Ciucu este susţinut de premierul Florin Cîţu.