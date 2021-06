Scrisoarea lui Vlad Voiculescu către colegii din USR-PLUS București. „Ca prin farmec, a doua zi după eliminarea mea din guvern, problemele din sănătate au încetat”

Vlad Voiculescu reia, într-o scrisoare către colegii din USR-București, toate acuzele pe care le-a făcut câtă vreme a fost la Ministerul Sănătății și după, susținând că „a doua zi după eliminarea mea și a Andreei Moldovan din guvern, problemele din sănătate au încetat, ca prin farmec”.







„Voi candida pentru președinția Biroului Municipal al USR PLUS București. Candidez pentru a continua ce am început. Urmează ani de construcție în care ne vom redefini împreună organizația și rolurile, în care vom continua ce am început bun și în care va trebui să schimbăm ce ne-a slăbit în trecut. USR PLUS a dat oamenilor speranță. USR PLUS este șansa unei generații, iar orice faptă și orice cuvânt fie construiesc, fie retează această șansă”, a scris Voiculescu pe Facebook.

Vlad Voiculescu candidează pentru șefia USR-PLUS București, avândul drept Contracandidat pe șeful Gărzii de mediu, Octavian Berceanu.