Se mai întoarce Dragnea în PSD după ce iese din penitenciar? Ciolacu: Nu mai poate să fie membru de partid / Despre Viorica Dăncilă: Pentru frustrări, anxietăţi, depresii, există specialişti

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că liderul PSD, Liviu Dragnea, aflat în penitenciar, după ce a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare, nu mai poate di membru de partid, statutar. Despre Viorica Dăncilă, liderul PSD afirmă că "pentru frustrări, anxietăţi, depresii, există specialişti".

”Am mai avut discuţii cu colegii mei despre fostul preşedinte Liviu Dragnea. Am un regret unde se află. Nu sunt un om care mă bucur de răul nimănui, indiferent dacă suntem prieteni sau adversari politici.

Eu nu am duşmani. Nu am avut niciodată duşmani şi chiar şi politic, de aceea e posibil să nu cred în excese”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică, la Prima TV, potrivit News.ro.

Preşedintele social- democraţilor a mai susținut că liderul partidului ”nu trebuie să fie un topor” şi că noul sistem de abordare al PSD este unul eficient: ”(...) Eu cred că în această perioadă de opoziţie, conducerea PSD trebuie să fie nu o conducere de lătrăi, trebuie să fie o conducere eficientă”.





Întrebat dacă, totuşi, Liviu Dragnea mai poate face parte din PSD, Ciolacu a declarat că, statutar, acest lucru nu mai este posibil.

”Statutar, domnul Dragnea nu mai poate să fie membru de partid. Nici domnul Dragnea nu m-a sunat niciodată din închisoare să mă întrebe dacă îl primesc în PSD sau nu.

E o temă falsă. Ce vă pot spune este că îmi pare rău că în acest moment domnul Dragnea este în închisoare”, a declarat Ciolacu.

Întrebat, de asemenea, dacă s-ar mai duce la o partidă de pescuit cu Liviu Dragnea, Ciolacu a răspuns că are şi o latură umană: ”Nu îmi cereţi, ca lider, să nu am o parte umană, fiindcă o am. Am fost la pescuit la Belina, o singură dată, împreună cu Sorin Grindeanu. Am înţeles că foarte mulţi politicieni au fost pe la Belina”.





Despre Viorica Dăncilă: Pentru frustrări, anxietăţi, depresii, există specialişti

În aceeași emisiune de la Prima TV, Marcel Ciolacu a spus că nu a citit cartea fostului lider social- democrat Viorica Dăncilă: ”Nu, mi-a dat-o domnul Vasile Dâncu, mi-a dat-o cadou, nu am apucat. E în ţiplă, în continuare”.





După ce i-a fost citit un pasaj din cartea Vioricăi Dăncilă, Marcel Ciolacu a spus că pentru frustrări sau depresii există specialişti.





”Eu respect toţi colegii, mai ales doamnele. Pentru frustrări, anxietăţi, depresii, există specialişti. Nu mă încadrez printre ei. îi doresc multă sănătate şi un viitor cât mai bun. Nu acuz pe nimeni de nimic. Am făcut o sugestie. Îi doresc sănătate multă şi ne vedem fiecare de drumul nostru”, a declarat Marcel Ciolacu, potrivit News.ro.

Viorica Dăncilă a făcut mai multe acuzaţii la adresa lui Marcel Ciolacu şi Paul Stănescu în cartea-interviu pe care a publicat-o.