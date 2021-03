Fosta peremistă Ancuța Cârcu, mandat de arestare pentru proxenetism

Judecătoria Turda a emis, vineri, mandat de arestare preventivă pe numele Ancuțăi Cârcu (38 de ani), cercetată într-un dosar de proxenetism, fiind acuzată că ar fi înlesnit practicarea prostituției de către două tinere în clubul moștenit de la fratele ei, alături de alți bărbați de la Turda.



”Am aflat cu stupoare ca in dupa-masa asta a fost admisa propunerea de arestare facuta pe numele meu. Nu credeam sincer ca in Statul de drept “romania” cineva mai poate fi privat de libertate fara nicio proba. Sper ca in raport de mine nu s-a comis vreo eroare judiciara si pur si simplu am fost tratata la pachet cu ceilalti inculpati, fiind cu totii arestati fara nicio diferenta. In cateva zile voi avea contestatia in fata Tribunalului Cluj, unde am inteles ca judecatorii sunt mai bine pregatiti decat la judecatoria Campia Turzii. Imi pun (inca) toata increderea in Justitie ca va face dreptate in cazul meu.”, a recționat Cârcu pe Facebook