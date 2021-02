Biroul Politic Naţional al PNL se reuneşte pentru a valida propunerile de prefecţi şi subprefecţi

"Termenul până la care toţi prefecţii şi subprefecţii, mai exact 127 la număr, trebuie să fie numiţi conform reglementărilor din Ordonanţa 3, prin care prefectul este demnitar, este 8 martie. Deci, până în data de 8 martie, toţi prefecţii şi subprefecţii din România vor fi numiţi în baza noilor reglementări legale adoptate de către Guvernul României. Fiind demnitari, clar fiecare formaţiune politică îşi va valida în propriile structuri propunerile le va înainta către structura centrală a partidului, partidul are obligaţia să verifice aceste propuneri, să le valideze în structurile centrale - în cazul nostru în cadru Biroului Executiv Naţional - după care ele vor veni la Ministrul Afacerilor Interne. Noi, la rândul nostru, avem obligaţia să analizăm fiecare propunere în baza criteriilor de integritate, legale, în vigoare, astfel încât pe fiecare funcţie de prefect şi subprefect să numim oameni integri, oameni care să corespundă atât din punct de vedere profesional cât şi al respectării condiţiilor legale. Acest lucru se va întâmpla până în data de 8 martie când se împlinesc 30 de zile de la momentul publicării în Monitorul Oficial a Ordonanţei 3”, a declarat, vineri, ministrul de Interne, Lucian Bode.El a refuzat să vorbească despre strategia PNL privind numirile pe aceste funcţii.Recent, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, şi preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, au criticat decizia PNL de a da reprezentanţilor UDMR Prefectura Cluj."Eu sper ca, după vremea rea, să vină vremea bună, aşa cum am spus de fiecare dată. În primul rând, la Primărie, Consiliul Local şi cel Judeţean, guvernarea este alături de UDMR. Şi eu şi domnul Tişe avem majorităţi alături de UDMR la Cluj. Este un fapt care a adus stabilitate oraşului şi judeţului. Aici lucrurile sunt clare, avem limite, sunt linii roşii pe care ştim bine că nu avem voie să le trecem niciodată. Totuşi, PNL a trecut o linie roşie în relaţia cu noi, pentru că, din acest punct de vedere, este foarte greu, nu am argumente să spun de ce PNL a optat pentru alt judeţ şi nu pentru Cluj atunci când s-a făcut în coaliţie această decizie politică. Eu am fost preşedinte al PDL şi mereu au fost prefecţi liberali la Cluj. Şi atunci, şi acum, Clujul a avut cel mai mare număr de vot adus partidului”, a declarat Emil Boc.