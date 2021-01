Kelemen Hunor, despre autonomia Ţinutului Secuiesc: nicio formă de autonomie nu lezează unitatea statului român

"Noi am spus de fiecare dată şi sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie o abordare extrem de echilibrată şi cu argumente şi de fiecare dată trebuie să spui că nici autonomia locală, nici autonomia regională, nicio formă de autonomie nu lezează unitatea statului român şi integritatea teritorială. Astea sunt lucrurile care trebuie precizate de fiecare dată şi eu încerc când discutăm serios şi cu argumente despre orice formă de subsidiaritate sau de autonomie să încep cu această frază: nu lezează integritatea teritorială şi unitatea naţională", a declarat Kelemen Hunor, la Antena 3.



Liderul UDMR a spus că autonomia înseamnă subsidiaritate şi aducerea deciziilor la nivelul comunităţii, nu secesionism.



"Da, există această sensibilitate, zic eu absolut fără nicio bază, dar o înţeleg, da, fiindcă oamenii au impresia că autonomie înseamnă secesionism. Nu înseamnă secesionism. Universităţile sunt autonome, sunt regii autonome, nu există secesionism. Autonomie înseamnă că tu decizi despre viaţa ta. În ceea ce priveşte această idee a subsidiarităţii, e valabilă pentru fiecare comunitate locală, nu e valabilă doar pentru Secuime, nu e valabilă doar pentru o anumită parte a ţării. Da, acolo unde trăiesc maghiari sau alte comunităţi etnice, intervine o altă chestiune: competenţa lingvistică, asta este ceva în plus faţă de Oltenia, faţă de Moldova, faţă de Muntenia: o competenţă lingvistică în relaţia cu autorităţile, dincolo de şcoală, dincolo de instituţiile culturale. Dar, în rest, lucrurile ar trebui să meargă paralel: decizii lăsate în mâna comunităţilor locale, în cele mai multe domenii, cu mici excepţii, asta am spus de fiecare dată. Fiindcă relaţiile externe, Justiţia, Apărarea, Ordinea Publică de fiecare dată trebuie să rămână la nivelul autorităţii centrale. Despre acest lucru vorbim", a mai spus vicepremierul României.



Acesta a punctat faptul că şi Secuimea face parte din România, ca şi Ţara Moţilor, Dobrogea sau alte regiuni, în ţara noastră existând mai multe identităţi regionale.